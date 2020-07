Mujer decapita a un hombre en Amecameca, la cabeza la lleva en un reboso y se le cayó, vecinos la linchan





Amecameca, Méx., a 28 de julio del 2020.- La noche del lunes una mujer de 34 años de edad decapitó a un hombre de aproximadamente 70 años dentro de una cabaña ubicada en la comunidad de Santiago Cuauhtenco y cuando llevaba la cabeza envuelta en un reboso se le cayó cuando caminaba por las calles del pueblo y los vecinos la lincharon.



La Policía Municipal informó que a las 22:30 horas del lunes recibieron una llamada de auxilio porque en las calles de la comunidad se habían congregado decenas de habitantes que golpeaban a una persona.



Dos elementos de la corporación llegaron al sitio a bordo de una patrulla y se percataron que varios residentes agredían a una mujer. Instantes después arribaron más elementos de la corporación para evitar que la fémina fuera asesinada por los pobladores.



A un costado de la muchedumbre los uniformados observaron una bolsa de plástico negra que contenía la cabeza de un hombre.



Mientras los policías rescataban a la mujer que era golpeada por los lugareños, se presentó ante ellos una joven que les contó que la agredida había matado a su padre dentro del rancho La Cabaña.



Según el testimonio de la muchacha, la mujer identificada como Verónica ’N’, de 34 años de edad, vecina del centro de Amecameca, estaba en interior de la cabaña con su padre Jorge ’N’, de 70 años y en el inmueble estaban dos hijas de él.



Luego de una discusión entre Jorge y Verónica, la muchacha tomó un machete y un cuchillo y le cortó la cabeza al hombre de la tercera edad.



La cabeza la metió en una bolsa de plástico, la envolvió con un rebozo y salió de la cabaña. De acuerdo con algunos vecinos, Verónica bajó hacia el centro del pueblo y gritaba frases sin sentido.



Algunos de los habitantes se acercaron con ella para preguntarle lo que ocurría y se percataron que estaba alterada y no coordinaba sus movimientos. A la mujer se le cayó la bolsa que llevaba envuelta en el reboso y quedó al descubierto la cabeza del hombre al que acababa de matar.



Los vecinos reconocieron a la víctima como residente de la comunidad y alertaron a los pobladores para que salieran. ’A gritos pidieron ayuda de la comunidad y en minutos llegaron varios vecinos que empezaron a golpear a la mujer’, contó uno de los policías municipales.



No obstante que los oficiales que acudieron al llamado eran pocos lograron contener a la turba para que no mataran a la mujer. Fue trasladada a la Fiscalía Regional de Amecameca, pero el agente del Ministerio Público les dijo que la llevaran a la Fiscalía de Homicidios.



Por la gravedad de sus lesiones fue atendida inicialmente por paramédicos de Protección Civil de Amecameca y luego fue llevada al Hospital General de Amecameca, la doctora que le brindó auxilio pidió que la trasladaran a un hospital de Ixtapaluca.



Durante la madrugada de este martes personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México recogió la cabeza y acudió a la cabaña para levantar el resto del cuerpo de la víctima.