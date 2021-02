Mujer es asesinada por su perro mientras dormía

Cuando estaba dormida, Keira Ladlow fue atacada por su perro. Fue tal la magnitud de la agresión, que la mujer de 25 años fue asesinada por el can, al que había rescatado del maltrato.



El pasado viernes 5 de febrero, Keira fue encontrada muerta por sus familiares. De acuerdo con los reportes de medios ingleses, su perro la mató porque la desconoció.



El incidente ocurrió en Birmingham, Inglaterra.



Según los testimonios de sus vecinos, se alcanzaron a escuchar los gritos de la joven, así como los ladridos ’increíblemente fuertes’ del perro.



La prima de Keira, Abeygail Barrett, señaló que el perro, un mastín toro, había sido rescatado por la mujer luego de que su otra mascota muriera de cáncer.



El perro solía estar atado en un jardín y era víctima de maltrato. Su prima cree que precisamente por este maltrato fue que el perro terminó por atacar y matar su prima.



’A veces, los perros son rescatados con todas las buenas intenciones, pero su pasado puede hacerlos trágicamente impredecibles,’ dijo al Daily Mail.



Ante la situación, las autoridades se dieron cuenta que el trauma del can no podía ser tratado y llevaron al perro a una clínica para que sea sacrificado.