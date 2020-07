Mujer es localizada sin vida, en Teotihuacán

Teotihuacán, Méx., a 8 de julio del 2020.- La mañana de este miércoles, una mujer que no había sido identificada fue localizada tirada y sin vida a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de San Isidro del Progreso, municipio de Teotihuacán.



Vecinos de la zona quienes pasaban por este lugar, se percataron que aun costado de dicha carretera, se encontraba tirada una mujer de aproximadamente 40 años de edad, por lo que dieron parte a la policía municipal.



Al llegar a este lugar los uniformados, pidieron el apoyo de los elementos de Protección Civil, quienes revisaron a esta mujer, y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.



De acuerdo a los datos de la policía, la mujer de identidad desconocida a simple vista no se le observaban heridas, sin embargo su blusa la tenía levantada hasta sus pechos.



El lugar fue acordonado y se le dió parte al personal del área de feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que los servicios periciales levantaran el cuerpo.



La mujer vestía un mayón color negro, tenís color negro, top color melón, blusa negra, chaleco color negro y cabello rubio de cuerpo robusto.