Mujer imprime fotos de todas las chicas a las que el marido les dio ’Like’ en Instagram como regalo de San Valentín

Una usuaria de TikTok se volvió viral después de compartir el creativo regalo de San Valentín que le hizo a su esposo: una caja de fotos impresas de "todas las chicas que le han gustado en Instagram".



La mujer, que se hace llamar "Gloria" en TikTok con el nombre de usuario @gr93la, ha obtenido más de 14 millones de visitas por su video irónico, que tituló: "¿Qué le regalaste a tu hombre para el Día de San Valentín?".



’Como todos comparten lo que obtuvieron con su pareja para el Día de San Valentín, pensé en mostrar el mío’, dice al comienzo del video mientras le muestra cómo ensamblar la caja.



’Le compré a mi esposo esta linda cajita y la llené con fotos de todas las chicas que le han gustado en Instagram. ¡Espero que le guste!’.



El video ha provocado miles de comentarios de los espectadores que elogiaron a Gloria por su ingenioso regalo.



"Bueno, le gustaron las fotos... estoy bastante seguro de que le encantará el regalo", bromeó una persona.



Otro agregó: "Necesito una caja más grande [sic]".



Una persona describió a Gloria como un ’ícono e inspiración’.



Sin embargo, no todo el mundo fue digno de elogio, y algunos usuarios describieron el regalo como "insignificante".



’No, esto es tóxico y muy inseguro. Son sólo me gusta’, escribió una persona.



Otro usuario escribió: "A algunas chicas no les gusta y está bien".



Además, alguien señaló que diferentes cosas molestan a diferentes personas en las relaciones.



’Quizás para ti, pero para otros es importante. La relación de todos es diferente y todos tienen límites diferentes’, escribieron.



Desde entonces, Gloria ha subido otro clip de TikTok en el que se graba a sí misma dándole el regalo a su esposo.



"¿Qué demonios es esto?" dice, riendo mientras ella le entrega la caja.



"Todas las fotos que te han gustado en Instagram", dice Gloria.



"¡Oh, muy bien!" responde su marido, sonriendo.