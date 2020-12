Mujer priísta dentro de la aceptación de los electores de Otumba

Otumba, Méx., a 6 de diciembre.- En los últimos días la actividad dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este municipio, ha tenido una actividad importante con el objetivo de empezar a buscar los mejores perfiles que puedan representarlos en las próximas elecciones del 2021, y la mujer vuelve a ser un tema que cobra relevancia.



Aparte de los nombres de algunos jóvenes que ya suenan, el tema de la mujer empieza a cobrar vida en este localidad y, el de Verónica Apolonio Ávila vuelve a tomar gran relevancia al ser una de las mujeres con la mayor aceptación dentro de este género en este municipio.



Si bien es cierto que Apolonio Ávila ex candidata del PRI en este municipio en la elección pasada no obtuvo los votos suficientes para poder representar a la Otumbumbenses, sin embargo hizo un gran papel a ras de piso. Es decir entre la ciudanania, hoy en día la mujer es una de las bases importantes dentro de la política y para muchas féminas de este municipio, Apolonio Ávila sigue siendo una de las mejores opciones para transforma este histórico municipio, que por años ha sido olvidado por la clase política asentada en la capital mexiquense.



Hoy se espera que la base priista de este municipio tome en cuenta el verdadero empoderamiento y recuerde el buen papel hecho en las pasadas elecciones y sobre todo que las mujeres hoy día han tomado una gran trascendencia dentro de la política local, estatal y nacional.



Esperemos que la dirigente estatal del PRI, Del Moral tome en cuenta el gran trabajo de su corregionaria y no se vaya por el asunto del amiguismo.



Ya es tiempo que Otumba tenga a alguien que de verdad ayude a la gente.