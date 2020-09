Mujeres de Ecatepec se movilizan y alzan la voz contra la violencia de género

Ecatepec, Méx., a 15 de septiembre del 2020.- Mujeres de Ecatepec se pronunciaron por la no violencia y el diálogo para la solución de problemas, quienes se concentraron pacíficamente en 11 puntos del municipio para condenar cualquier tipo de agresiones y mostrarse su respaldo a la lucha feminista.



Servidoras públicas municipales ofrecieron una conferencia de prensa para plantear su rechazo a cualquier tipo de violencia y destacar la disposición del gobierno de Ecatepec en la defensa de los derechos de las mujeres, en tanto que unas mil 500 féminas se movilizaron simultáneamente en 11 puntos del municipio.



Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF municipal, afirmó que se trata de mujeres que aman Ecatepec, a las cuales es necesario apoyar, por lo que el gobierno local trabaja por tener un municipio más seguro para todos, pero sobre todo para las mujeres.



’Desde el DIF hoy alzo mi voz para reiterar y refrendar mi compromiso social, mi compromiso de mujer en Ecatepec para velar así para que no haya más abusos, más maltratos, más violencia, más vejaciones en contra de las mujeres’, dijo.



Vallejo Martínez participó en una conferencia de medios en la que intervinieron regidoras y directoras de área del gobierno municipal, que igualmente rechazaron la violencia en contra de las mujeres.



Afirmó: ’Desde el DIF de Ecatepec estamos trabajando y luchamos día a día para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Todas nuestras acciones tienen una meta de promover la familia, el respeto, la tranquilidad, la salud y la dignidad hacia las mujeres’.

La regidora Laura Beatriz Jiménez Sigala, presidenta de las comisiones edilicias de Atención a la Violencia en Contra de las Mujeres y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, propuso crear mesas de diálogo para la solución de conflictos.



La regidora Angélica Gabriela López Hernández expresó que el gobierno municipal está abierto al diálogo y con la disposición de trabajar para combatir los delitos cometidos en contra de las mujeres.



Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, aseguró que es la primera mujer que dirige esta corporación en Ecatepec y desde que ocupó el cargo ha sido objeto de violencia política.



’Se me ha señalado por ser mujer y que no podía responder a este encargo. Se han dado resultados favorables’, afirmó.

La oficial Ana Laura Romero Flores, encargada de la célula de combate al robo de transporte de carga de la policía municipal, mencionó que las mujeres de Ecatepec son madres, hijas o esposas y ’me sumo al llamado y esfuerzo de nuestras autoridades por un municipio sin violencia’.



Simultáneamente, alrededor de mil 500 mujeres se movilización pacíficamente en 11 puntos de Ecatepec para rechazar la violencia.



’Las mujeres de Ecatepec nos cuidamos todas’, ’Las mujeres de Ecatepec rechazamos los actos de violencia’ y ’Soy mujer, soy de Ecatepec digo ¡Alto a la violencia!’, fueron algunas de las cartulinas que portaron las manifestantes.



Las mujeres, vestidas de blanco, se concentraron en las explanadas de San Cristóbal y Los Arcos, frente a la Fiscalía Regional de Ecatepec, en vía Morelos y en puntos como el Puente de Fierro, Las Vegas Xalostoc, Guadalupe Victoria, Jardines de Morelos, Venta de Carpio, Periférico y Las Américas.