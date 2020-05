Mujeres del Salario Rosa denuncian abusos del gobernador Alfredo Del Mazo

ESTADO DE MÉXICO, a 12 de mayo de 2020.- En plena crisis por la pandemia del CONORAVIRUS, el gobernador Alfredo Del Mazo obliga a las mujeres del Programa Salario Rosa a seguirlo en twitter para comentar de que todas acciones de su gobierno están bien, sin importar que muchas que no tienen celular ni dinero para comprar comida.



Luego de una serie de quejas recibidas en portal mexiquense.com.mx y visitar algunas de las quejosas en Ecatepec, Lerma, Xonacatlan, Toluca y San Felipe del Progreso, las quejosas mostraron su malestar, ’ ni siquiera sabemos que es eso’, lo peor es que las coordinadoras nos dicen que s no nos ponemos al día y seguir e twitter al gobernador Alfredo Del Mazo, vamos a perder el beneficio que antes pagábamos con ir a las concentraciones masivas en los diferentes municipios, señaló doña Carmen ’N’ de Lerma.



En Ecatepec, dijo la señora Rosa María ’N’, no es eso de Twitter, no tengo para comprar un celular, solo eso nos faltaba, ’seguir al gobernador en Twitter, no tenemos para comer, no hay trabajo, ya se nos acabó el gas, ya no tenemos para cocinar y en medo de eso, nos obligan a que digamos que Del Mazo trabaja bien, que inhumano y abusivo los del poder, sostienen las afligidas mujeres.