Mujeres detenidas durante protesta en Cancún fueron víctimas de violencia sexual

Algunas de las mujeres detenidas durante las protestas del lunes 9 de noviembre en Cancún, donde la policía respondió a balazos, fueron víctimas de violencia sexual por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, incorporada al Mando Único estatal, confirmó la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo.



Marco Antonio Toh Euán, ombudsman del estado, informó a Aristegui Noticias que algunas de las nueve mujeres detenidas durante la represión policial denunciaron ante la CDHQROO haber sufrido agresiones sexuales, desde tocamientos hasta una tentativa de violación sexual, tras manifestarse para exigir justicia por los feminicidios de Alexis, Fabiola y una mujer que no ha sido identificada.



De acuerdo con los testimonios de las víctimas, fueron ingresadas por la fuerza al Palacio Municipal de Cancún y agredidas sexualmente por policías. Una de ellas relata que al momento de ser ’levantada’ un policía introdujo la mano en su vagina. Otra de ellas contó en entrevista con el portal Animal Político que fue puesta en cuclillas y levantada con los dedos insertados en su vagina.



Las agresiones sexuales a las detenidas ocurrieron minutos después de que un grupo de alrededor de 20 policías salió de un costado del edificio municipal para disuadir la manifestación a balazos, con el uso de armas largas como ametralladoras y rifles, así como pistolas de calibre 9 milímetros.



Natalia Tavizón, integrante de la Red Feminista Quintanarroense, reprochó que sea la autoridad encargada de velar por la seguridad de la ciudadanía quien violente sexualmente a las mujeres que protestaban para exigir un cese de la violencia de género en Quintana Roo.



’Cuando el abuso sexual es cometido por una autoridad, nos preguntamos ¿quién nos va a proteger?’, preguntó la activista.



En las 11 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, integradas en una denuncia colectiva, destacan también heridas que van desde hematomas hasta cortaduras que tuvieron que ser cocidas, provocadas por macanazos, estirones y empujones durante la detención.



Otros manifestantes que no fueron arrestados también sufrieron golpes y heridas de bala por parte de los uniformados.

‘María’, una víctima a quien se le ha cambiado el nombre por razones de seguridad, contó a Aristegui Noticias que ella y su pareja fueron interceptados por un grupo de policías mientras intentaban salir del sitio a bordo de su motocicleta.



’Se vinieron algunos policías y uno de ellos empujó la moto y caímos al piso, de ahí llegaron otros y nos empezaron a pegar todos al mismo tiempo, con macanas y a patadas […] en eso uno de ellos me da un disparo en el muslo derecho, que ni siquiera sentí en ese momento por la misma fuerza de los golpes’, expuso.



Los golpes cesaron, cree, cuando otro elemento contuvo a sus compañeros que golpeaban con furia al mismo tiempo que lanzaban insultos.



Durante el tiroteo de la policía dos periodistas que se encontraban en el lugar también fueron heridos de bala, ambos en la misma parte del cuerpo, el muslo derecho.



Este miércoles por la tarde las víctimas de represión policial acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para colaborar en las investigaciones y determinar a los responsables.



En tanto, desde el martes por la noche el gobernador Carlos Joaquín González informó que aceptó la renuncia temporal del secretario de Seguridad Pública estatal y responsable del Mando Único, Alberto Capella Ibarra. Ese mismo día por la mañana fue removido de su cargo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Eduardo Santamaría, recomendado para ese puesto por el propio Capella Ibarra.

Por su parte, la periodista Lydia Cacho pidió que investiguen a Alberto Capella, pues ’todo está vinculado a la desaparición y feminicidios de mujeres por #TrataDePersonas incluido el asesinato de la joven en Tulum y el ocultamiento de cifras de desapariciones’.



Y es que, señaló, ’existe una red de vínculos entre los tratantes, algunos grupos policiacos vinculados a los carteles y los dueños de los negocios de la industria del sexo comercial. Si no lo abordan integralmente,no resolverán nada. Investiguen cadena de mando’.



’Es muy sencillo señor gobernador: las municiones, las armas que utilizaron y los más de cien videos de periodistas y activistas en conjunto, demostrarán quiénes dispararon a mis colegas y a estudiantes. Fue estrategia, no casualidad’, aseveró la periodista que radicaba en ese estado.