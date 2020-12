Mujeres en el gabinete

Una de las premisas del actual Ejecutivo federal ha sido la de incorporar a mujeres en su gabinete, logrando la paridad de género en la conformación de su equipo de trabajo.



Ése ha sido uno de sus propósitos fundamentales, desde que anunció la composición de los miembros de los hombres y mujeres que lo acompañarían durante el período para el que fue electo.



Desde el principio advirtió que las mujeres tendrían una gran presencia dentro de su administración, asumiendo funciones que hasta entonces no habían tenido.



La paridad de género se ha dado en los primeros dos años de gobierno, en los tres poderes de la Unión, tanto en el Ejecutivo, como en el Judicial y se consiguió en el Legislativo a la par de que fue electo el Presidente de la República, con un Congreso de la Unión compuesto por hombres y mujeres en equidad.



Es cierto que son varios los cambios realizados dentro de su equipo de trabajo, en el que podría quedar coja la paridad, pero esta se solventó con la incorporación de otras mujeres.



Así vemos que dentro del gabinete del actual gobierno, la mayoría de las mujeres se han mantenido en sus cargos, como son los casos de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; la del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan; Cultura, Alejandra Frausto; y Energía, Rocío Nahle.



Sin embargo, varias féminas también salieron del gabinete o fueron reacomodadas en el mismo, como son los casos de Josefa González Ortiz, de Medio Ambiente, quien fue reemplazada por un varón, Víctor Manuel Toledo; y de Bienestar, María Luisa Albores, por Javier May, siendo la propia María Luisa la que asumiera el encargo de Toledo. Ahora en la Secretaría de Economía, se provocó el cambio de mujer por mujer, ya que Tatiana Clouthier se sumó al equipo como secretaria de Economía y Graciela Márquez asumió un cargo dentro del Inegi.



En la composición del gabinete se ha procurado mantener la equidad ofrecida por el Ejecutivo, sobre todo en los actuales tiempos en que la mujer ha dejado en claro que cuenta con las mismas herramientas que los hombres para competir por los mismos cargos.



Antes del actual sexenio, los anteriores presidentes habían incorporado a las mujeres, aunque no en forma plena, dando pequeñas dosis de poder en algunas áreas específicas.



José López Portillo fue el primer Presidente que dio espacio a las mujeres dentro de su gabinete, siendo Rosa Luz Alegría la primera mujer en ocupar la titularidad de una secretaría, la de Turismo.



Miguel de la Madrid se pasó por alto la incorporación de las mujeres a su equipo de trabajo, cuando menos en los primeros planos, siendo Carlos Salinas de Gortari el que les otorgó una mayor presencia, llegando a tener dos mujeres al mismo tiempo, la secretaria de Pesca, María de los Ángeles Moreno, y a la de la Contraloría, María Elena Vázquez Nava.



De ahí en adelante, los Presidentes dieron un mayor espacio a las mujeres en sitios de primera línea. Con Ernesto Zedillo, Silvia Hernández inició en Turismo; Norma Samaniego, en Contraloría; y Julia Carabias, en Medio Ambiente. Rosario Green se incorporó después a Relaciones Exteriores ya cuando Samaniego y Hernández habían dejado el gabinete.



Fox y Calderón, los panistas que presidieron el país trajeron algunas mujeres a su gabinete. El primero de ellos a Josefina Vázquez Mota, en Sedesol; María Teresa Herrera, en Reforma Agraria; y Leticia Navarro, en Turismo. Ana Teresa Aranda sustituyó a Josefina.



Calderón invitó a su equipo a Georgina Kessel, en Energía; Patricia Espinosa, en Relaciones Exteriores; y Beatriz Zavala en Sedesol y luego incorporó a Gloria Guevara en Turismo, Rosalinda Vélez, en Trabajo; y Marisela Morales en la PGR.



Enrique Peña Nieto con Mercedes Juan, en Salud; Claudia Ruiz, en Turismo y Rosario Robles en Sedesol y después cambió a Claudia a Relaciones Exteriores; a Rosario a Sedatu e incorporó a Arely Gómez a la Función Pública y María Cristina García, en Cultura.



Sin embargo, en la administración de Andrés Manuel López Obrador se inició con nueve mujeres en la primera línea del gabinete y hoy quedan ocho, la secretaria de Gobernación, la del Trabajo, la de Economía, la de Cultura, la de Energía, la de la Función Pública, la de Semarnat y la de Seguridad Pública.



[email protected]