Mujeres exigen a AMLO "romper el pacto" en el caso Salgado Macedonio

Ciudad de México. Miércoles 17 febrero 202 .-La candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero por el partido Morena no solo sigue en pie, sino que es respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a las acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra.



Por ello, este miércoles, después de las declaraciones de López Obrador en su conferencia de prensa matutina, escritoras, periodistas, legisladoras, activistas, actrices y hasta militantes de Morena hicieron un llamado al mandatario para "romper el pacto" y retirar su apoyo a Salgado Macedonio.



A través de redes sociales, feministas subieron fotos en las que aparecen portando letreros con la consigna "Presidente, rompa el pacto". Estas fueron compartidas con las etiquetas #NingúnAgresorEnElPoder y #UnVioladorNoSeráGobernador.



A esta campaña se sumaron figuras como la escritora e ilustradora Eréndira Derbez, la actriz Regina Blandón y la activista por los derechos humanos Ixchel Cisneros, además de organizaciones feministas.





La Colectiva Independiente Revueltas lanzó una advertencia al mandatario federal: "Rompa el pacto o rompemos todo". En tanto, la Colectiva Ningún Agresor en el Poder llamó a los guerrerenses a no votar por Salgado Macedonio el próximo 6 de junio.



"Si el agresor sexual llega a estar en la boleta electoral, tu primer voto no debe ser para él. Las jóvenes tenemos certeza de que quién toca a una, nos toca a todas", escribió la organización en sus redes sociales.



Además, compartió un video con las declaraciones de mujeres y hombres que en el anonimato alertan que el estado de Guerrero se encuentra en "Estado de emergencia" debido a la candidatura del senador con licencia.



Estas organizaciones, así como Nosotras Tenemos otros Datos y Las Constituyentes, anunciaron que el jueves 18 de febrero presentarán ante Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) una impugnación contra la candidatura de Félix Salgado.



Por ello, convocaron a una movilización que partirá a las 14:00 horas desde el kiosco de la alameda "Granados Maldonado", en la ciudad de Chilpancingo. A las asistentes se les pide portar cubrebocas y llevar consigo una pancarta con las consignas: #UnVioladorNoSeráGobernador, #3de3VsViolencia, #NingúnAgresorEnElPoder y #YoTeCreo.





La Colectiva Ningún Agresor en el Poder mantiene desde el pasado fin de semana un plantón en las inmediaciones de la sede nacional de Morena, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México.



Además, desde el 15 de febrero sus integrantes realizan manifestaciones en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, desde donde despacha el presidente López Obrador, fundador del partido Morena.



En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario federal fue cuestionado sobre la candidatura de Salgado Macedonio. Se limitó a responder que "hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide".



López Obrador agregó que las acusaciones por presunta violación que pesan sobre el candidato responden a un tema electoral: "Es como para preguntar: ¿de parte de quién (viene la acusación)? Siempre hay acusaciones, siempre, pero cuando hay temporada electoral, se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones".