Mujeres mexicanas, entre las más expuestas y afectadas económicamente por el Covid-19

Las mujeres son uno de los grupos más afectados por el impacto económico negativo provocado por el Covid-19 , pues un elevado porcentaje de ellas labora en los servicios relacionados con la salud, el turismo, la economía informal u obtienen sus ingresos en el trabajo doméstico.



Así lo señaló Mónica Flores, presidenta de Manpower para Latinoamérica, en un conversatorio organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, donde enfatizó que este sector representa 70% de personal dedicado a salud y servicios.



’Estamos sobrerepresentadas en los puestos de riesgo en salud en el área de enfermería, limpieza de hospitales y en aquellos puestos que están más impactados por esta pandemia, es decir, en servicios turísticos y comerciales’, dijo Flores.



’Pero también estamos subrepresentadas en los sectores que crecerán más o que están siendo menos impactados hoy, como el sector de las tecnologías de la información, telefonía, cadenas logísticas y reparto de artículos’, señaló la presidenta de la compañía como estadounidense.



En la conferencia virtual, organizado por la comisión que preside la senadora Martha Lucía Micher Camarena, se analizaron las acciones realizadas para las trabajadoras en las empresas en los tiempos del coronavirus.



La legisladora advirtió que el confinamiento social no sólo propiciará la pérdida de empleos, sino que el trabajo en casa o ’home office’ representa para las mujeres el doble reto de organizar el espacio privado de los hogares en espacio laboral, y continuar con el cuidado de la familia.



La emergencia ocasionada por el nuevo coronavirus, ’no sólo impactará en el tema de la salud, también afectará la vida de las mujeres, su economía, relaciones personales y familiares’, asentó la senadora.



A su vez, Corin Robertson, embajadora del Reino Unido en México, señaló que dos tercios del personal sanitario global son mujeres, por lo que ellas también están en la primera línea de la respuesta a la pandemia.



Ivana Fernández, de la Secretaría de Economía, refirió que en México hay 22 millones de trabajadoras, 14.4 millones son asalariadas, 5.1 millones trabajan por cuenta propia, 500,000 son empleadoras, otras 500,000 laboran a destajo, por porcentajes, honorarios, propinas o pagos que no se puede contabilizar y 1.5 millones lo hacen sin remuneración.



Así, advirtió, dos millones de ellas no reciben ningún salario y viven en la incertidumbre constante que se agravará con la contingencia, por lo que consideró necesario priorizar la salud y bienestar de personas en situaciones de pobreza y mayor exclusión, proteger el trabajo asalariado, procurando evitar la reducción del salario, los despidos, la vulneración de los derechos laborales ante la pandemia.



’Necesitamos apoyar de manera enfática el autoempleo, apoyar a las pequeñas y medianas empresas a que puedan formar parte de las cadenas de suministro estratégicas, de actividades económicas clave que nos permita aminorar las desigualdades regionales que aún existen’, indicó.



Forbes