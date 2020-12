MUJERES MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MORENA QUIEREN QUE ADELA ROMÁN SEA SU CANDIDATA AL GOBIERNO ESTATAL

Integrantes del movimiento plural Mujeres que Inspiran se pronunciaron a favor de Adela Román Ocampo, para que abandere a Morena y asegurar el triunfo por la gubernatura de Guerrero en la elección del domingo 6 de junio de 2021, por considerar que es la mejor propuesta por su honestidad, preparación profesional y compromiso social.



En conferencia de prensa que ofrecieron este viernes en el Zócalo porteño, las integrantes de la asociación civil, en su mayoría vecinas de colonias y comunidades rurales, hicieron un llamado a los grupos feministas del estado, a las luchadoras sociales, a los colectivos contra la violencia femenina y a todas las personas que trabajan por la equidad de género, a que se sumen a apoyar la postulación de la actual alcaldesa de Acapulco.



’Desterremos para siempre el machismo, la imposición y la violencia de nuestras tierras’, expresó Yadira Reyes en la lectura del documento avalado por cientos de mujeres de diferentes regiones de la entidad, que militan y simpatizan con el Movimiento de Regeneración Nacional desde su creación.



’Guerrero necesita una mujer preparada que gobierne con sensibilidad y firmeza a fin de resolver los múltiples problemas que aquejan a nuestra tierra. No necesitamos más personajes que se promocionan como si fueran artistas mostrando un despilfarro escandaloso en sus campañas ilegales frente a la pobreza de nuestro pueblo; y mucho menos, necesitamos aspirantes grises que no son reconocidos en ninguna comunidad, o bien, son reconocidos por sus excesos y, todavía más grave, por sus indicios de violencia y acoso hacia las mujeres’, añadió.



Damaris Ruano Lucena destacó en su oportunidad que Adela Román es una mujer que inspira porque se enfrentó, al llegar a la presidencia municipal, a muchos obstáculos y los está venciendo a base de trabajo y esfuerzo, trabajando todos los días y sin horario, además, ha logrado destacar en la vida pública de Guerrero como abogada, magistrada y primera presidenta municipal del municipio más importante del país, contando además con maestrías en las áreas de la criminología y las ciencias jurídicas.



’Es tiempo de mujeres en Guerrero’, expresó en su oportunidad Roxana Tapia Carbajal, a su vez se pronunció porque en Morena se respete la paridad de género en la elección de candidato, o candidata, y añadió que ’ya es tiempo de que en Guerrero tengamos gobernadora, y esa gobernadora debe ser Adela Román Ocampo’, para que encabece un gobierno sensible y ponga un alto a los feminicidios y la violencia cotidiana hacia las mujeres.



Guadalupe Rodríguez López exigió finalmente que Morena aclare cómo y cuándo se aplicará la encuesta que definirá la candidatura, pronunciándose porque Adela Román Ocampo sea incluida en la medición con la confianza de que será postulada para contender en el proceso electoral del 6 de junio de 2021.



’Las mexicanas y los mexicanos hemos luchado ya mucho tiempo para desterrar prácticas antidemocráticas, autoritarias, simuladoras e impositivas, que fueron herencia de otros tiempos ya superados en México. Queremos saber cómo y cuándo se aplicará la encuesta que definirá la candidatura, y nos pronunciamos entusiastamente porque esa postulación sea para la maestra Adela Román Ocampo’, puntualizó.



Las integrantes del colectivo Mujeres que Inspiran coinciden en que no hay aspirante con mayor preparación académica y experiencia profesional que la actual alcaldesa de Acapulco, y tampoco hay militantes con una congruencia ideológica a toda prueba como lo tiene Adela Román Ocampo.