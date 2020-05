Mujeres trabajadoras del sector salud deben tener igualdad salarial y no ser agredidas, sino respetadas: CODHEM

Toluca, Estado de México, .- Muchas de las mujeres trabajadoras del sector salud son madres y cuidadoras de familiares, personas adultas mayores o enfermas; al mismo tiempo, son pilar de las acciones en materia sanitaria en el mundo, el país y la entidad, sin embargo, sus esfuerzos no siempre son reconocidos, sino al contrario, no han alcanzado la anhelada igualdad salarial, y ante la desinformación sobre enfermedades como el COVID-19, son víctimas de agresión.



En la entidad mexiquense hay 33 mil enfermeras y enfermeros, en su mayoría son mujeres las que brindan atención a pacientes en los centros hospitalarios; por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se ha pronunciado a favor del respeto, la dotación de equipo e insumos necesarios para desempeñar su labor, y la protección a la seguridad personal de las médicas y enfermeras, quienes con el afán de cumplir con su tarea de salvar vidas, exponen a diario su integridad física y su salud, dejando incluso a sus hijos al cuidado de sus familiares.



La Codhem reitera su llamado a las autoridades a reforzar el respaldo que les brindan para que puedan salir y transitar por las calles sin riesgo de ser violentadas; que reciban el equipo necesario para proteger su salud y, sobre todo, que accedan a la igualdad salarial.



De acuerdo con datos de ONU Mujeres México, una de cada cinco mujeres está empleada en el sector de los cuidados; y a nivel mundial, se ubican en la primera línea de respuesta ante la pandemia del COVID-19, representando 70% de los profesionales del sector sanitario y social; no obstante, precisa el organismo internacional, reciben 11% menos de salario en comparación con sus compañeros varones.