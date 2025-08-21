Mujeres con bienestar alcanza 30 mil beneficiarias en el norte del Estado de México

MORELOS, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, respalda el progreso de las mexiquenses y de sus familias mediante el programa Mujeres con Bienestar, que impulsa la autonomía económica y social de las beneficiarias.



En esta ocasión, la Secretaría de Bienestar entregó 3 mil tarjetas a habitantes de Aculco, Acambay, Chapa de Mota, Polotitlán, Jilotepec, Morelos, Temascalcingo, Timilpan, Villa del Carbón y Soyaniquilpan, con lo que se alcanzan 30 mil mujeres beneficiarias en la región norte de la entidad.



Juan Carlos González Romero, titular de esta dependencia, destacó que dicho programa surge como un compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez hacia quienes históricamente han vivido en condiciones de vulnerabilidad, y constituye una forma de garantizar justicia social al generar igualdad de oportunidades para acceder a una mejor calidad de vida.



Subrayó que este esquema otorga un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, que representa un ahorro en los hogares; también ofrece servicios de salud física y psicológica, así como herramientas educativas que permiten concluir estudios, ampliando así las oportunidades de crecimiento de las mexiquenses.



Estas acciones, dijo, son fruto del trabajo en campo que la administración estatal ha impulsado desde su inicio, colocando al centro las necesidades de quienes menos tienen y dando soluciones concretas que se traduzcan en mayores niveles de bienestar.



Durante el evento, González Romero entregó de forma simbólica los programas Alimentación para el Bienestar, que mejora la nutrición de mujeres de 50 a 64 años, y Servir para el Bienestar, mediante el cual se otorgan apoyos funcionales como sillas de ruedas y andaderas a personas con dificultad para caminar.