ECATEPEC DE MORELOS, Estado de México.- La Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México entregó las primeras 6 mil tarjetas del programa Mujeres con Bienestar en Ecatepec, que busca atender a las mexiquenses que más lo necesitan; este apoyo se dará a 400 mil mujeres en toda la entidad a través de una estrategia integral que considera la dispersión de 2 mil 500 pesos bimestrales, así como acceso a diversos servicios gratuitos, directos y sin intermediarios, a partir del 21 de diciembre próximo.



’Nada de intermediarios, nada de cobro por hacer alguna acción o algún trámite, porque esto no tiene ningún costo. Si alguien les cobra, si alguien hace mal uso de este apoyo, favor de denunciarlo, si no lo denunciamos seguimos con la corrupción, si no lo denunciamos seguimos provocando que gente con malas intenciones se apropie de algo que no les corresponde’, advirtió la Mandataria mexiquense.



En el evento celebrado en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte ’Las Américas’, la Titular del Ejecutivo estatal mencionó que este apoyo ha sido posible gracias al trabajo conjunto del gobierno federal y estatal, a la disposición del Presidente Andrés Manuel López Obrador y al ajuste de programas duplicados en la entidad, así como a la reducción del salario de funcionarios de primer nivel.



’Por eso sentimos que hoy toca hacer un poquito de justicia a las mujeres y devolverles un poco de lo mucho que hacen para sus seres queridos. No nos cansaremos -como administración- de reconocer ese esfuerzo tan grande que hacen todas ustedes como mujeres, madres, hijas o abuelas’, afirmó la Maestra Delfina Gómez.



Anticipó que vendrá a Ecatepec el año próximo para entregar más tarjetas a las mujeres de este municipio del Valle de México, así como para dar seguimiento al tema del abastecimiento del agua.



Asimismo, la Titular del Ejecutivo mexiquense anunció que, en breve, se estará entregando el apoyo del programa a personas con discapacidad, el cual tendrá una cobertura universal en el Estado de México, gracias a un acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que el gobierno federal participará con la mitad de los recursos y el gobierno estatal con la otra parte para beneficiar a más personas.



En su oportunidad, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, hizo hincapié en el trabajo colaborativo entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, que ha sido de gran importancia para acercar ayuda a cada rincón de la entidad y llevar más bienestar a los hogares mexiquenses.



Reconoció que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez desempeñan una labor humanista, con el compromiso de El Poder de Servir, mediante un trabajo en campo y cercano a la gente, encaminado a mejorar las condiciones de vida de la población.



El Secretario del ramo invitó a las mexiquenses a estar pendientes de la siguiente convocatoria que se dará a conocer en los primeros meses del 2024.



Al darle la bienvenida a la Gobernadora Delfina Gómez, el Presidente Municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras reconoció a la Mandataria mexiquense por haber desarrollado en un corto tiempo lo que no se había hecho antes: un esquema de logística tan importante como Mujeres con Bienestar.



’Muchas gracias por su apoyo, presencia, esfuerzo, trabajo y dedicación, pero sobre todo por su gran confianza’, expresó el edil.



Por su parte, Rocío Acosta Montero, beneficiaria del municipio de Ecatepec agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez haber sido elegida para recibir la Tarjeta Mujeres con Bienestar, y dijo que los beneficios que proporciona, como son el apoyo funerario, medicamentos, descuentos en transporte, entre otros, son de gran ayuda para las mujeres.



En particular, indicó que el servicio médico es importante, toda vez que ella y su esposo tienen diversas enfermedades crónicas: él padece del corazón y ella ha tenido múltiples operaciones.



En el evento estuvo presente Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, delegado de Programas para el Desarrollo en Estado de México de la Secretaría de Bienestar federal.