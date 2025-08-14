Mujeres con bienestar transforma vidas: 24 mil mexiquenses ya reciben apoyo en la zona norte

Se han entregado 3 mil certificados académicos: 2 mil de preparatoria y mil de licenciatura

Mujeres con bienestar transforma vidas: 24 mil mexiquenses ya reciben apoyo en la zona norte
Agosto 14, 2025 16:12 hrs.
IXTLAHUACA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México integró a 3 mil mujeres de Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco y Jocotitlán al programa Mujeres con Bienestar, elevando a 24 mil el número de beneficiarias en la región. Cada una recibe un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos y acceso a servicios complementarios, como certificación académica y atención integral.

De acuerdo con Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar, este programa es una de las políticas públicas eje de la administración que encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, puesto que brinda apoyo en especie y servicios complementarios con el objetivo de empoderar y dignificar las condiciones de vida de las mujeres.

En este sentido, exhortó a las presentes a consultar cada uno de los beneficios que les otorga este esquema en la página oficial del programa: https://mujeresconbienestar.gob.mx/.

Como parte de la oferta educativa del programa, en el Estado de México se han entregado tres mil certificados de estudios (dos mil de preparatoria y mil de licenciatura).

Por otro lado, resaltó que la transparencia es uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, ya que los programas sociales son directos y sin intermediarios, y que las únicas personas autorizadas para recibir documentos son los Servidores del Pueblo.

Juan Carlos González Romero afirmó que el trabajo en campo es parte clave de las actividades que realizan los servidores públicos, pues sus funciones se centran en atender al pueblo con el más alto compromiso para seguir llevando el bienestar a cada rincón, pues solo así se garantiza justicia social a los grupos más desprotegidos.

