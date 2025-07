Mujeres de territorio inauguraron parque lineal en Acolman

Acolman, Estado de México. - La titular del ejecutivo estatal Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa de la localidad, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, inauguraron el parque lineal de Boulevar del Lago que divide los fraccionamientos de Real del Valle y Terranova.



Ahi, la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, reconoció la gestión de territorio que desarrolla al interior de los 125 municipios de la entidad, la gobernadora mexiquense Delfina Gómez Álvarez.



"Como mujer de territorio y no de escritorio, agradezco su respaldo y trabajo para seguir transformando al municipio de Acolman", indicó.



Al acto también acompañaron a la jefe del ejecutivo estatal, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Horacio Duarte Olivares y Carlos Maza Lara, respectivamente.



Por su parte, la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, insto a los habitantes del lugar a cuidar y preservar dicho parque lineal.



"Este tipo de obras , no es gracias a una gobernadora, es posible por el pagó de impuestos que los mexiquenses realizan y ahora a ustedes les toca también cuidarlo", agregó



Pues ratificó que las obras que realiza el gobierno estatal, tienen la finalidad de elevar la calidad de vida de los mexiquenses, así como mejorar la imagen urbana, logrando, -dijo- la transversalidad.



"No solo se trata de la realización de una obra como infraestructura, también es la generación de empleo y la participación social, que al final proyecta una mejor imagen urbana para beneficio de todos los mexiquenses y los visitantes a nuestro estado", apuntó.



Gómez Álvarez, también aprovechó la oportunidad para reconocer el interés de la presidenta de México, Claudia Shiembaum Pardo, ante la puesta en marcha del Programa Integral para el Oriente del estado de México.



Lla gobernadora mexiquense, señaló que los recorridos que realiza por las demarcaciones de la entidad, también le permiten conocer y observar las necesidades de los ciudadanos.



Finalmente, cabe destacar que en dicha inauguración, asistió el empresario, Rene Martínez, asi como el expresidente municipal de Acolman y pieza importante para dicha obra, Rigoberto Cortes Megoza, entre otras personalidades.