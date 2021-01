Multarán a conductores sin cubrebocas; pueden ampararse, dice abogada

El alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, indicó que a los ciudadanos que incumplan con el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos y ahora a personas que se encuentren circulando en su carro; de acuerdo con una abogada ningún alcalde puede implementar dichas sanciones ya que no cuentan con argumentos legales que puedan permitirlo.



En conferencia de prensa, el alcalde de Mineral de la Reforma advirtió que el ayuntamiento será ’implacable’ en la implementación de las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, ya que el municipio es el segundo más afectado por el Covid-19.



El edil explicó que el máximo de ocupantes permitidos en un automóvil son cuatro personas, por lo que sancionarán a los conductores cuyas unidades superen dicha cantidad.



Anteriormente, el ayuntamiento de Mineral de la Reforma determinó el uso obligado del cubrebocas en lugares públicos, por lo que de incumplirse dicha medida sanitaria podría derivar en sanciones que van desde el trabajo comunitario hasta multas que oscilan de los 448.1 pesos a mil 792.40 pesos.



Por otra parte, Félix Soto anunció que, a partir del lunes, la alcaldía aplicará pruebas rápidas PCR, que detecta proteínas del virus SARS-CoV-2, para identificar posibles casos de coronavirus; realizarán 25 test diarios y los resultados estarían disponibles en un lapso de 20 a 30 minutos.



Dichos exámenes no se aplicarán a personas asintomáticas sino a quienes tengan tres o cuatro síntomas de Covid-19, mencionó. Los análisis se realizarán en un módulo ubicado en la cabecera municipal, a partir de las 8:00 horas.



Indicó que las pruebas las consiguieron a través de una donación, aunque cada una tiene un costo de 350 pesos.



Las multas por no usar cubrebocas en espacios públicos de Mineral de la Reforma equivalen a entre 5 y 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, de 448.1 a 792.4 pesos.



De acuerdo con una publicación realizada por una abogada, los conductores tienen la posibilidad de ampararse; aún cuando el alcalde carece de atribuciones constitucionales y el sustento legal para hacer determinaciones de este tipo, dichas atribuciones solo podrán ser impuestas por el presidente de México. Con información de Yuvenil Torres | CRITERIO





