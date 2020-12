Multas a quienes no usen cubreboca en Cd. Nezahualcoyotl

Cd.Nezahualcóyotl Edo Méx.- Con al finalidad de reducir los casos de Covid-19 en este municipio, el Cabildo, acordó establecer multas a las personas que en lugares abiertos y cerrados sean sorprendidos no portando cubrebocas.



Esto ante el acelerado incremento de casos de covid 19 en el municipio, que ya tiene más del 85 % de ocupación en sus hospitales.Es decir casi llenos.



Está medida adicional de sancionar a la población con multas que se pagarán con trabajo comunitario tales como: pinta de guarniciones, recolectar basura entre otros, obedece a qué no toda la población, está usando cubrebocas y se convierte en riesgo latente de contagio.



Ante está medida en " ciudad Necia" como lo llaman los habitantes que si lo usan esto por la necedad de algunos de no portarlo y con su inconsciencia poner en riesgo a la población de manera frontal al virus. Para muchos habitantes la medida es bien vista. Y apoyaron la decisión del cabildo municipal.



La campaña será difundida por patrullas , camiones de basura y bocinas de alerta sísmica instaladas en todo el municipio de Neza.

Las cifras que nos ha proporcionado el Ayuntamiento señalan que son más 14 mil casos y 969 activos lo que preocupa y razón por la cual se establece estás multas se da ya que en las últimas 24 horas superan los 65 casos de covid en un solo día lo que para expertos está avanzando de manera acelerada



Cabe destacar que ciudad Neza a pesar de regresar nuevamente a semáforo rojo, la actividad comercial y cotidiana no se detiene y es imposible mantenerse en casa, ya que adecue de los habitantes, tiene que salir a buscar los alimentos a trabajar. Estos pesar del esfuerzo que hace el ayuntamiento para mantener a la población en sus hogares y no han comprendido, lo grave de la situación.



Recordemos que la mayoría de habitantes de ciudad Nezahualcóyotl, se dedican al comercio y de ahí viven por ello es complejo permanecer en casa ya que dicen viven al día.