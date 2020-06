Municipio en quiebra; Fracasa Leopoldo Corona Aguilar como Tesorero de Naucalpan

LA INEFICACIA DEL RESPONSABLE de las finanzas municipales de Naucalpan, es patente. Leopoldo Corona Aguilar, aquel PANISTA, que despachó como Tesorero Municipal en Atizapán de Zaragoza durante la administración del panista Pedro Rodríguez, que aspiró a convertirse en alcalde por el PAN y que finalmente tuvo que conformarse con una regiduría durante la gestión de Ana Balderas, no acaba de tomar el control de las finanzas de Naucalpan, ahora lo mantiene en quiebra.



Pero donde quedo el dinero, desafortunadamente desde su llegada a la tesorería todos los días, debido a la falta de atención de quien era Subtesorero de Egresos y ahora particular del ineficiente tesorero de Naucalpan, un contador de nombre Sergio Pérez, les embargaban las cuentas bancarias por causa de laudos laborales.



Mañana en cabildo se hará oficialmente los cambios de tres áreas, que no estaban funcionando correctamente es el caso de la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaria de Asuntos Jurídicos y finalmente la Secretaría de Desarrollo Social, pero el elefante blanco de la Secretaría de la tesorería continuará quebrando Naucalpan, PORQUE LOS REGIDORES CALLAN, será que reciben beneficios para sus regidurías.



Naucalpan está en quiebra a tan solo un año y medio de gestión, ya no tienen para pagar la nómina, el pretexto de Leopoldo Corona, es, que no hay recaudación, pero entonces el presupuesto y los recursos federales de los diferentes ramos etiquetados donde están esos dineros.



Expertos en finanzas consultados por este medio, comentaron que debido a la ineficiencia del tesorero Municipal, se pronostica que para el mes de Agosto el gobierno de Naucalpan, ya no tenga para pagar la nómina de los trabajadores sindicalizados y de confianza, al menos que lleguen participaciones federales que lo rescaten.



Si el gobierno municipal sigue con esta pésima política financiera y continua manteniendo a Leopoldo Corona y sus cómplices al frente de la tesorería, se esfuman todas las intenciones de reelección de Patricia Durán al cargo de alcaldesa de Naucalpan por un periodo más y el el tesorero municipal dejará en quiebra como lo hizo anteriormente con el municipio de Atizapán de Zaragoza.



Los tiempos electorales se acercan, y la crisis económica, de inseguridad y falta de recursos para realizar obra pública, consecuencia del COVID-19, además de seguir manteniendo a un Tesorero que demuestra una vez más su fracaso al frente de las finanzas públicas de un municipio, pondrán en riesgos los buenos resultados y aspiraciones políticas de la alcaldesa de Naucalpan.