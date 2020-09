Municipios de Hidalgo ya se quedaron sin fondos para pagar aguinaldos

Tal como se había afirmado a inicios de mes, el principal reto que enfrentarán los Concejos Municipales será el de conseguir recursos para costear los aguinaldos a los trabajadores de los ayuntamientos, pues las administraciones salientes, como las anteriores, aplicaron el ya famoso ’Año a la Hidalgo’.



Hasta este momento, los ayuntamientos de Pachuca, Mineral del Monte y Santiago Tulantepec han hecho público que no cuentan con dichos recursos para costear la obligación contractual, siendo el primero de los referidos el caso más emblemático, pues faltan 64 millones de pesos a las arcas, cortesía de la panista Yolanda Tellería.



Cuando se hizo mención sobre que el día 15 de diciembre, cuando los Concejos abandonarían su cargo y parte de los ayuntamientos ya estarían de vacaciones, tendrían problemas financieros, no faltó quien refiriera que dicho recurso ya venía etiquetado y que no habría problema alguno en pagarlos… pero fueron percepciones infantiles que desconocen que al menos una veintena de alcaldes sería indiciado en los siguientes meses precisamente por administrar mal los recursos y/o desviarlos -peculado-.



Como cada fin de año, así sea mediante entrevistas personalísimas con el poder ejecutivo estatal, no serán pocas las administraciones que soliciten recurso extraordinario para cumplir con el pago de final de año de sus trabajadores y habrá que realizar adecuaciones financieras en lo que se deslindan responsabilidades.



Los estragos del COVID a las finanzas públicas serán otro elemento que agudizará la problemática si bien a nivel estado y ayuntamientos, los últimos años se han dejado de ejercer hasta 5 mil millones de pesos en parte porque los recursos no caen en tiempo y forma así como también, porque siempre hay proyectos que no se alcanzan a concretar.



Lo grave es que como estos asuntos no suelen hacerse públicos, para los inconformes habrá despidos y el problema se trasladará al siguiente año, pues no faltarán quienes ’renuncien’ a quienes exigen el pago como legítimo derecho y estos se verán obligados a interponer denuncias laborales.



Si llegara a sortearse la mitad del pago antes de que los concejos municipales abandonen su responsabilidad temporal, aún falta que las administraciones electas hagan lo propio antes del 15 de enero con la parte restante.

Atizos



La integración de concejos municipales resultaron un preludio sobre el cochinero que serán las elecciones. Hay “consentidos” de todas las fracciones partidistas, operadores políticos, exalcaldes, familiares de exrepresentantes populares y hasta improvisados por no llevar a cabo el proceso de forma transparente y haber esperado hasta último momento su designación creyendo que con ello las críticas serían menores: grave error.