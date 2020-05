Municipios del Valle de México y de la zona Oriente del Edomex regresaran hasta el 15 junio a la "Nueva Normalidad"

Nezahualcóyotl, Méx.- Alcaldes de la Ciudad de México y del Estado de México de la zona oriente del Valle de México, donde más contagios y muertes se han presentado en el país por Covid-19, acordaron regresar a la ’nueva normalidad’ después del 15 de junio, siempre y cuando existan condiciones para eso, tal como propuso la jefa de Gobierno capitalino Claudia Sheimbaum.



La propuesta del alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, era de que la cuarentena en esa área del país se prolongará hasta julio por el número de infectados que se han presentado y por las personas que han perdido la vida por coronavirus, pero por lo pronto acatarán el plan que presentó ayer la mandataria de la Ciudad de México.



’De acuerdo a las condiciones que existen en este momento (en la zona oriente del Valle de México) nos va aventar mucho más allá de la generalidad porque somos el foco rojo del foco rojo (de contagios) y los tiempos nos van a arrojar mucho más allá (del 15 de junio), pero nuestra base fundamental tendrá que ser las disposiciones generales, pero la intención es que nosotros discutamos y acordemos el regreso a la nueva normalidad de manera coordinada’, dijo el edil.



’Tendremos que sujetarnos a los lineamientos que propuso nuestra jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, coincidimos con las medidas de la estrategia de cómo vamos ir entrando a la nueva normalidad, debemos de tomar en cuenta que las alcaldías no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta, por supuesto que podemos trabajar de manera coordinada para garantizar que esto proceda que esto sea real’, comentó la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.



Hasta el corte del miércoles en la zona oriente del Valle de México se han registrado 10 mil 485 contagios de coronavirus, la cifra más alta del país, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud federal.



Iztapalapa presenta 3 mil 247, Gustavo A. Madero mil 954, Nezahualcóyotl mil 270, Ecatepec mil 216, Iztacalco 931, Venustiano Carranza 836, Chimalhuacán 474, Ixtapaluca 361, Los Reyes La Paz 196 y Texcoco 125.



En la Primera Conferencia de Prensa Virtual, los ediles anunciaron que pedirán a la Comisión Nacional Bancaria que no se cobre comisión a los cuentahabientes para el retiro de dinero en efectivo en los cajeros automáticos porque se concentra un gran número de personas, lo que incrementa el riesgo de contagio de coronavirus porque no se respetan las medidas sanitarias.



Los alcaldes capitalinos y mexiquenses coincidieron que en las inmediaciones de las instituciones crediticias los banqueros no han dispuesto de acciones para evitar que las personas que acuden cumplan con la sana distancia, aun cuando forma parte de su responsabilidad.



Los alcaldes priistas de Ixtapaluca y Chimalhuacán, Maricela Serrano Hernández y Jesús Tolentino Román Bojórquez, respectivamente, solicitaron que el gobierno federal aumente el número de pruebas de Covid-19 porque son muy pocas las que ha aplicado. En el caso de Chimalhuacán con más de 800 mil habitantes solo se han realizado 130 en hospitales públicos.



’Esta petición la he expuesto en diversos foros, ya que la nueva normalidad nos obliga a reforzar las tareas de prevención de contagios. Por ejemplo, recientemente registramos el deceso de una persona y posteriormente confirmamos que 11 de sus familiares estaban contagiados de COVID-19. Estamos convencidos que, con una mayor aplicación de pruebas, podemos actuar a tiempo, implementando cercos sanitarios’, expuso Román Bojórquez.



El edil detalló que los recursos de los municipios son insuficientes para adquirir pruebas Covid-19 debido a que su costo supera los 3 mil pesos por diagnóstico en laboratorios particulares.



La presidenta municipal de Ixtapaluca también propuso que la Federación cree un programa alimentario para la población afectada por la pandemia en los municipios metropolitanos de la zona oriente porque muchos de sus residentes se quedaron sin empleo y no tienen recursos para comprar víveres.



La alcaldesa morenista de Los Reyes La Paz, Olga Medina Serrano, lamentó que en esa localidad no hay un hospital propio para atender pacientes Covid y los de la región están ya saturados, lo que complica la atención a los contagiados.



Dijo que los jóvenes son los que menos respetan las medidas sanitarias y no les importa contagiarse, por lo que reiteró el llamado para que acaten las indicaciones porque ellos pueden propagar las infecciones a los adultos mayores que son los más vulnerables.



El alcalde morenista de Iztacalco, Armando Quintero, reconoció que no es casual que la zona oriente del Valle de México sea el área del país que tenga más contagios y muertes por Covid-19, pues es la consecuencia de que es la región más pobre, con menores servicios para la población como atención médica, mercados, transporte y seguridad, entre otros, lo que detonó con mayor fuerza la pandemia.



Propuso que la coordinación metropolitana continúe activa para enfrentar todos los problemas que existen en esa área del país.



’’Si no empujamos los municipios y alcaldías a la solución de este tema, nadie lo hará. Que esta acción no sólo sea para combatir el Covid, que se quede para resolver otros temas del área metropolitana’, expresó.



El presidente municipal morenista de Ecatepec, Fernando Vilchis, denunció el nulo apoyo que ha tenido el ayuntamiento para enfrentar la pandemia.



’Esta pandemia ha revelado que hemos tenido poco apoyo de los gobiernos superiores, como el caso del gobierno del Estado de México, que ha reducido el abasto de agua en las zonas donde más se necesitan.



Hay una falta de disposición en el tema de agua potable y más porque estamos pasando una pandemia. Se deja ver una crisis política’, acusó.



La alcaldesa morenista de Texcoco, Sandra Luz Falcón, se pronunció también porque los gobiernos locales se unan para enfrentar la pandemia.



’Vamos a coordinar esfuerzos y no dejar pasar esquema de crecimiento de esta pandemia en la región. Somos la región más golpeada por esta pandemia pero la reacción y coordinación de los diferentes alcaldes ha sido correcta, pudiendo contener esta pandemia. Es necesario coordinarnos en el tema de regulación comercial, transporte y demás sectores’, mencionó.