Murió a los 98 años la madre de Sylvester Stallone

LOS ÁNGELES, Cal. 23 septiembre 2020. El cantante Frank Stallone, hermano de Sylvester Stallone, informó en redes sociales que su madre Jacqueline Stallone, murió a los 98 años.



La celebridad estadounidense hizo diferentes trabajos en el mundo del espectáculo, entre ellos la lucha libre femenina, pero se hizo más popular en la década de los 90, cuando fue astróloga de varias estrellas de Hollywood.



Esta mañana, mis hermanos y yo perdimos a nuestra madre Jackie Stallone. Fue madre de cuatro hijos, Tommy, Sylvester, Frankie y mi difunta hermana Toni Ann. Era una mujer extraordinaria que se ejercitaba todos los días llena de coraje y sin miedo. Murió mientras dormía como había deseado. Era difícil no gustarle, era una persona muy excéntrica y extravagante’, escribió por Facebook, Frank Stallone.

’Nació el 29 de noviembre de 1921 en Washington DC, vivió la prohibición, la depresión y la Segunda Guerra Mundial. Hablaba con ella durante horas sobre los años 20, 30 y 40. Fue una lección de historia. Su mente estuvo tan aguda como una navaja hasta el día en que murió. Ella nunca usó una máscara como una verdadera chica revolucionaria’.



’Supongo que estoy ahogando mis emociones en lágrimas y mucho vino. Pero cuando conoces a alguien desde hace 70 años es duro y triste. Tenía siete nietos y tres bisnietos. Mi hermano Sylvester la cuidó como una reina durante toda su vida. Nunca podré volver a llamar a mi mamá o que me grite por qué nunca me casé. Pero todos la amamos y su espíritu para sobrevivir y prevalecer. Te extrañaré siempre mami’, expresó.

’Su mente estuvo tan aguda como una navaja hasta el día en que murió’, añadió en su comunicado oficial.



También, Frank Stallone compartió con sus seguidores de la red social de Instagram su última fotografía con su madre, que pese a su avanzada edad, se mantenía en espléndida forma.



Jackie Stallone comenzó una línea de ayuda psíquica, en la que incluía la ’rumpología’, término que acuñó ella misma para la disciplina que lee el futuro en los pliegues de los glúteos. Durante su carrera en la astrología, aseguró en su sitio web, asesoró a reyes, primeros ministros, políticos, estrellas de cine, gánsteres, policías y sacerdotes.



En el 2005, Jackie Stallone intentó enseñar cultura en el programa del Big Brother, ’uno de los mejores espectáculos de todos los tiempos’. Por ello, el sitio de fans de Big Brother, donde se dan a conocer las últimas de Reino Unido e internacionales sobre este programa, también le dedicó unas palabras:



’Adiós a una de las compañeras de casa más legendarias de Celebrity Big Brother … sí, ella es Jackie. RIP Jackie Stallone, quien lamentablemente falleció a los 98 años #RIPJackieStallone#CBB’.



La cuenta de Twitter Big Brother Fans @bbspy informó que como tributo Jackie Stallone en el Canal E4 se transmitió a las 23 horas del martes un episodio en el que Jackie Stallone hace una entrada icónica a la casa Celebrity Big Brother 3 y el reencuentro con la ex nuera Brigitte Nielsen.