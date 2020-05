Murió el novio de México, Charly Monttana

El oriundo de ciudad Neza, conocido por su atuendo peculiar y temas de rock and roll cómo "Tú mamá no me quiere" , dejó de existir este día, noticia que dio a conocer su esposa en redes sociales.



Personalidades del mundo artístico, político y social han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Charly Montana, Spotify México despidió al cantante colocando el mensaje: ¡Adiós al Vaquero Rockanrolero! Te extrañaremos Charlie Monttana’, así como con una playlist con las canciones más icónicas del músico.