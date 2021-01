Murió mujer que recibiría vacuna anticovid tras orden judicial

Eva Flores Medina, quien obtuvo una resolución favorable para que se le aplicara la vacuna anticovid, perdió la batalla contra el coronavirus y falleció en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Martín Adolfo Santos Pérez, juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, quien concedió la suspensión de plano a Flores Medina para que se le vacunara en el momento oportuno, fue notificado del hecho por las autoridades del IMSS.



’Por recibido el oficio remitido al correo oficial, signado por el subdirector del Hospital General Zona No. 24 de la Delegación Regional Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que, en atención al requerimiento formulado en proveído de 8 de enero del año en curso, informa que la quejosa Eva Flores Medina falleció el día 6 de enero de la presente anualidad’, detalla el acuerdo publicado por el juez. Adolfo Santos fijó un plazo de tres días para que las autoridades remitan al juzgado copia certificada del acta de defunción de la finada. En el expediente se menciona que Eva Flores solicitó el ingreso de un médico particular y su asistente al hospital donde estaba internada, para que le aplicaran la vacuna contra el covid-19, porque padecía la enfermedad. El juez precisó que la autoridad era la única responsable de velar por su integridad física, por lo que no podía permitir el ingreso de un doctor particular.



La demanda fue interpuesta el 5 de enero en la ciudad de Chilpancingo, pero la jueza Primera de Distrito en el Estado de Guerrero dijo carecer de competencia y turnó el caso a los juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde fue admitida por el juez Adolfo Santos. En los últimos días, el juzgador ha otorgado suspensiones a personas que no forman parte del sector salud, para que se les aplique la vacuna anticovid. En sus resoluciones, el juez ha cuestionado la estrategia implementada por el gobierno federal para vacunar a la población contra el covid-19, y abrió la puerta para que los habitantes puedan recibir la vacuna antes del plazo establecido. Puntualizó que la estrategia no es acorde con el documento denominado Orientaciones para la planificación de la introducción de la vacuna contra la covid-19, emitido por la Organización Panamericana de la Salud, por lo que debe emitirse un nuevo programa. Indicó que de manera ’simplista’ las autoridades definieron las etapas de vacunación tomando en cuenta, para la primera, únicamente los trabajadores de la salud y la edad de la población. El juez explicó que se pasó por alto que, de conformidad con la OPS, se debe dar prioridad, además de los trabajadores de la salud y personas de edad avanzada, a los grupos de mayor riesgo identificados según la situación epidemiológica (como lo son personas con enfermedades crónicas), lo cual, es fundamental para reducir la morbilidad severa y la mortalidad asociada a covid-19 protegiendo a las poblaciones de mayor riesgo.​irh