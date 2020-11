¿Murió tu familiar por Covid? Te contamos cómo solicitar un apoyo para gastos funerarios

Cada día aumenta el número de muertos por Covid-19 en México y aunque el anuncio de que la vacuna estaría a finales de este año generó esperanzas entre la población, aún es complicado contener la cadena de contagios.



Es por eso que ante las lamentables muertes debido a la enfermedad, el gobierno federal anunció que en apoyo a las familias mexicanas, otorgarán un apoyo económico para gastos funerarios a quienes perdieron a un ser querido por coronavirus. Este será único y sin intermediarios.



En conferencia de prensa matutina, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, detalló que el apoyo será de 11 mil 460 pesos y podrán solicitarlo las personas que tengan un familiar fallecido debido al coronavirus a partir del 18 de marzo de 2020, día que se registró la primer muerte oficial, y hasta que se declare el fin de la emergencia sanitaria.



¿Qué debo hacer para ser beneficiario de este apoyo?

De primer instancia, este apoyo es sólo para aquellas personas que perdieron a algún familiar enfermo por coronavirus, "será universal", pues para acceder a éste, no importa la condición económica, ni es necesario contar con seguro social, dijo el director del IMSS.



Además, se entregará solamente un apoyo por persona fallecida y para que se les otorgue deberán ser mayores de 18 años y familiares directos (esposo, esposa, hijos, padres o pareja).



Cabe destacar que cuentan con un año para realizar la solicitud y sólo se puede hacer una por familia.



Una vez que es recibida la solicitud, hay un plazo de espera de una semana, de no presentar una segunda solicitud durante ese tiempo, se generará el pago.



Sin embargo, si un segundo familiar quiere ser beneficiario, se debe llegar a un acuerdo respecto a lo establecido en los lineamientos.



¿Qué documentos necesito?

Como todo trámite es necesario contar con los documentos requeridos y para acceder a este apoyo para gastos funerarios deberás contar con:



Acta de defunción que valide al Covid-19 como la causa de muerte.

Documento que acredite parentesco con el fallecido (acta de nacimiento o de matrimonio).

Declaración bajo protesta de decir la verdad donde se garantice que la ayuda será para los gastos funerarios.



¿Dónde hacer la solicitud?

Para iniciar el proceso de solicitud es necesario enviar un correo con la petición del apoyo a través de un correo electrónico a [email protected] ó bien, accediendo a la plataforma deudoscovid.mx a partir del 2 de diciembre.



El trámite desde el portal es sencillo, solo debes seguir los siguientes pasos:



-Se debe ingresar los datos personales del fallecido: nombre, edad, sexo, Curp, entre otros.



-Se adjunta acta de defunción que valide que coronavirus fue la causa de la muerte.



-Posteriormente, se pide ingresar los datos personales del beneficiario, en donde también se debe indicar el parentesco con la persona que murió, adjuntando un documento que lo compruebe.



-Hay que determinar el medio por el cual se realizará el pago, ya sea a través de transferencia o desde alguna sucursal bancaria, en este último caso se debe generar el folio.



-Finalmente, se presenta en la plataforma, un documento en donde el solicitante declara bajo protesta decir la verdad del destino del apoyo.



¿Y si no tengo Internet?

En caso de que el familiar del fallecido no cuente con acceso a Internet, deberá acudir a las oficinas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde se le brindará el apoyo para realizar la solicitud.



Aquí también se podrán atender aquellos casos en donde el solicitante no cuente con los documentos requeridos, de esta forma, se presenta de forma verbal o escrita la petición. Un trabajador social valorará la situación y dará solución para continuar con el trámite.



Cabe destacar que no todos los solicitantes recibirán el apoyo, pues cada caso será analizado y valorado conforme a los lineamientos.