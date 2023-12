Acolman, Estado de México. - Con la presentación de las agrupaciones musicales como la Tremenda Corte, DLD y la Banda Limón, el gobierno municipal de Acolman y el comité organizador de la Feria Internacional de la Piñata 2023, se alistan para recibir del 14 al 17 de Diciembre a cerca de 50 mil asistentes.



En su XXXVIII edición de la Feria Internacional de la Piñata que se realiza en la explanada municipal de Acolman, reunirá a países invitados como Bolivia y Rusia; a Oaxaca y Zacatlán de las Manzanas como estado y municipio invitados respectivamente.



Las festividades comenzarán con la presentación de la agrupación Adolescentes Orquesta, previa a la inauguración de la feria programada para este jueves a las 16:00 horas, en la explanada municipal.



La lista incluye; DLD para el viernes 15 de diciembre; Nana Pancha, la Tremenda Corte y Salón Victoria en el marco del Festival de Ska preparado para el sabado16 y finalmente para el cierre del domingo 17 de diciembre, la Original Banda Limón.



Durante 4 días, Acolman se vestirá de fiesta con cientos de actividades y opciones culturales para todas las familias del municipio y visitantes de otros lugares de la entidad.



Diversión en los cuatro escenarios

En los Foros Popular, Estelar, Urbano y Cultural los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a diferentes agrupaciones, Compañías de Danza, Ballets, estudiantinas, duetos y mucho más.



Entre las atracciones más esperadas en el Foro Urbano destaca la Fiesta Charra, una de las celebraciones mexicanas programada para el 17 de diciembre y donde, las escaramuzas demostrarán su audacia, valentía y destreza para no solo mostrar su belleza través del baile, también el control total sobre el caballo gracias a su tenacidad.



Asimismo, el Gran Torneo de Caballos Bailadores llegará el 17 de diciembre a las instalaciones de la FIPA 2023; sin duda, este ejercicio ofrecerá un espectáculo de coordinación, elegancia y confianza.

A su vez, destaca la Primera Gran Cabalgata programada para las 8:00 de la mañana de ese domingo y que recorrerá las localidades de Chipiltepec, Tepexpan, Emiliano Zapata, Santa Catarina, Tenango para llegar al Foro Popular.



Y, para aquellos que se apasionan por la Lucha Libre también existirá un espacio en el que, más allá de ser un simple evento de entretenimiento, los asistentes podrán conocer las verdaderas técnicas aplicadas en esta disciplina.



Mas de 1650 participantes

Como parte de las actividades culturales y artísticas que se realizarán durante la FIPA2023, este año, estudiantinas o tunas procedentes de diferentes universidades se darán cita haciendo una tarde amena para las personas de todas las edades.



En este 2023, la FIPA contempla obras de teatro, conciertos de orquestas sinfónicas, muestras artesanales, conferencias, así como la presentación de 1,650 artistas en cuatro escenarios.



De igual modo habrá pabellón artesanal y gastronómico, donde los asistentes podrán conocer un poquito de la cultura y gastronomía de Acolman.



Habrá comida, espectáculos y atracciones para todos los gustos. Incluso, un solo día no será suficiente para que los visitantes se sumerjan en el folclor de más de 85 actividades que ofrecerá esta nutrida feria.



En su intervención Osvaldo Cortés Contreras, presidente del Comité Organizador de la Feria Internacional de la Piñata (FIPA), aseguró que los eventos son gratuitos y confió que superarán la asistencia de 50 mil visitantes que tuvieron en la edición 2022.



Recordó que meses atrás la piñata artesanal de siete picos confeccionada por artesanos de Acolman obtuvo Registro de Marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); trámite impulsado por el gobierno municipal junto con sus creadores, con la finalidad de darle reconocimiento al municipio, al origen de un patrimonio inmaterial del Estado de México y del país.



’La piñata de Acolman se hace de manera artesanal y por ello es única e irrepetible’, no sólo por el material con el que se confección, el diseño exclusivo, los colores, textura y forma de crearse, explicó Cortés Contreras al sostener que el municipio tiene un gran número de atractivos turísticos como el convento donde surgió la tradición.