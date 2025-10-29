Música de marimba, rock and roll y orquesta se unen en el festival de las almas, organizado por el gobierno del EdoMéx

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– Con gran entusiasmo se vivió el tercer día del Festival de las Almas 2025, que ha llenado de arte, música y tradición las calles de Valle de Bravo. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ofreció actividades culturales, entre conciertos y talleres.



En la Alameda Bicentenario ’La Velaría’, la Orquesta Sinfónica de Cuanalán deleitó al público con un repertorio para todos los gustos, destacando el talento juvenil del municipio de Acolman. Más tarde, la Marimba Folclórica de la Secretaría de Seguridad del Estado de México alegró a las y los asistentes quienes bailaron al ritmo de su música.



Asimismo, en el Jardín Central, las familias disfrutaron de talleres y de la presentación de Joseito y su Orquesta Alma Latina, para concluir con el tercer día de actividades Los Teen Tops hicieron vibrar el escenario con un concierto de rock and roll, interpretando sus grandes éxitos como ’Popotitos’, ’La plaga’ y ’Rock de la cárcel’.



El festival continuará este miércoles 29 de octubre, con la participación del Ballet Folclórico de Lerma ’Macuilxochitl’, Deyanira Cuentacuentos, la Banda Sinfónica ’Las Monarcas’, y el concierto estelar de Río Roma.



El programa completo del festival puede consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México: Facebook, X e Instagram, como @CulturaEdomex.