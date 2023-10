VALLE DE BRAVO, Estado de México.- La música y las actividades culturales se conjugaron en la XXI edición del Festival de las Almas 2003, donde en su segundo día de actividades acercó al pueblo vallesano diversos eventos artísticos.



Con el poder de servir, Nelly Carrasco, Secretaria de Cultura y Turismo, estuvo presente para refrendar el compromiso del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez de que la cultura sea un derecho humano.



Comenzó el Octeto Vocal, agrupación que difunde la música coral con un concierto dedicado al amor, a la patria, a lo sagrado y sobre todo a las personas queridas y admiradas, que han fallecido.



Jesús Lujambio, Director de la agrupación, invitó al público a recordar a los fieles difuntos a través de canciones como ’Flor de cempasúchil’, ’Ésa es su ventana’ y ’Esto está allá’.



En un ambiente místico, el Dúo Voz entre Cuerdas presentó en la Iglesia de San Francisco, Yo soy la locura, un recital con piezas de todos los tiempos que conmovieron al público: ’Ay triste que vengo’, ’Ay luna que reluces’, ’Lamento de la ninfa’, ’Un sarao de la chacona’, ’Las tres hojas’ y ’La tarara’, entre otras.



En la Alameda Bicentenario ’La Velaria’, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) cautivó al público con un tributo a Michael Jackson con canciones icónicas como ’Black or White’, ’You got to be starting something’, ’Human Nature’, ’Billie Jean/Like a Virgin’, ’Don’t stop until’, ’Off the wall’, ’Rock with you’, ’Love never felt’, ’Earth Medley’.



Para cerrar con broche de oro, al escenario musical llegó Metamorfeame con: ’Dioses Ocultos’, ’Nunca te doblarás’, ’Será por eso’, ’Miedo’, ’Fin’, ’Debajo de tu piel’, ’Dime jaguar’, ’Huracán’, ’Antes de que nos olviden’, ’Mátame’, ’Nubes’ ’Detrás de ti’, entre otras.



De igual manera, para fomentar el arte entre la niñez, se llevaron a cabo talleres de papel picado en el Jardín municipal, mientras que en el Museo ’Joaquín Arcadio Pagaza’ se presentó el libro electrónico ’Érase una vez… una pandemia, 16 niños relatan la era del COVID’, de Lariza Montero.



Además, se inauguró el corredor de artesanías para apoyar la venta de diversos productos de barro, cartonería, obras tejidas elaborados por manos mexiquenses.



Para conocer el programa de este Festival de las Almas que se realiza en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, hasta el 4 de noviembre, están disponibles las redes sociales en Facebook y X como @CulturaEdomex.