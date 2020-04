Músicos de Nayarit se manifiestan tocando sus instrumentos

Por Norma Cardoso



A causa de las medidas efectuadas por la no propagación del virus del COVID-19, músicos de Nayarit, se quedan sin trabajo, por lo cual desde hace más de dos semanas han tenido que salir a los principales cruceros de la capital nayarita a tocar sus instrumentos.



Inicialmente, autoridades consideraron que los músicos que realizan una actividad no esencial, según menciona el Acuerdo publicado hace unos días, no debían estar en las calles. Posteriormente, el gobernador estatal, mencionó que a los músicos se les permitiera tocar en las calles, siempre y cuando manejando la sana distancia.



Fue este lunes cuando decidieron realizar una manifestación durante los Honores a la Bandera, frente a Palacio de Gobierno, reclamando el apoyo al gobierno del estado, por la falta de empleo, pues, por el cierre parcial de botaneros y restaurantes (por el servicio de solo para llevar) y la suspensión y cancelación de eventos, perdieron contratos y sus fuentes de trabajo.



Con la canción Mi Lindo Nayarit, aproximadamente unos 500 músicos se dieron cita la mañana de este lunes 27 de abril para ser escuchados por las autoridades estatales, con el fin de que los tomen en cuenta, ya que el gremio está pasando una difícil crisis económica.



De esta forma, el mandatario Antonio Echevarría García, desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, se dirigió a un funcionario estatal que se encontraba en la parte de abajo, para comentarle (que a través del micrófono) se les dijera a las centenas de músicos que se encontraban ahí, que cada uno de los músicos recibiría semanalmente una despensa, esto mientras dure las acciones de mitigación.

Asimismo, se recalcó que no se les molestara si ellos deciden seguir tocando en las calles, recibiendo las monedas que la gente les da.