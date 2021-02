Mutación del COVID-19 hallada en Jalisco podría ser mexicana

Científicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara investigan si en México existe una nueva variante del SARS-CoV-2.



Así lo confirmó Natali Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes, quien explicó que la mutación E484K detectada en el estado de Jalisco el pasado 27 de enero podría ser en realidad una variante local, y no tratarse de las cepas brasileña y sudafricana.



De acuerdo con información de López Dóriga Digital, primero se hizo un tamizaje en las muestras recibidas en el Laboratorio de Diagnóstico en Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) y a las positivas se les realizó una prueba PCR que detectaron la mutación E484K.



De los cuatro pacientes, uno de ellos tuvo contacto con una persona en Puerto Vallarta, donde inició la infección, mientras que dos son personas que no reportaron haber tenido contacto con gente que haya viajado al extranjero.



La doctora Natali Vega Magaña, jefa del LaDEER del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), detalló que aunque la mutación detectada se ha asociado con las variantes brasileña y sudafricana de COVID-19 no necesariamente se confirma que los pacientes se hayan infectado con las mismas.



De este modo los científicos seguirán investigando para confirmar que se trate de las variantes brasileña o sudafricana o establecer si son parte de una variante local.



Tenemos que hacer más estudios. Lo que podemos confirmar, es que sí detectamos la mutación E484K y esto es un hallazgo importante, ya que no había sido reportada en México. Sin embargo, se requieren estudios más profundos como la secuenciación, así como el análisis de más muestras positivas para determinar la prevalencia de esa mutación en Jalisco’, dijo Vega Magaña.



Se espera que en las próximas semanas se tengan los resultados de la secuenciación del virus.



Aunque sin estudios contundentes, se ha reportado que la mutación E484K tiene un cambio en el virus que puede afectar su unión con los anticuerpos neutralizantes que genera el cuerpo humano una vez que se entra en contacto con el mismo.



Lo que se ha reportado es que esta mutación puede relacionarse con una segunda infección. Es importante no alarmarnos y tomar precauciones, seguir con los cuidados de higiene, distanciamiento social y uso correcto del cubrebocas’, añadió la doctora Natali Vega.