Mutación del virus y México

Mientras algunos países cierran sus aeropuertos a vuelos procedentes de Londres, en México el director de Epidemiología, José Luis Alomía, informó que no hay evidencias de que la mutación del virus SARS-CoV-2 sea más letal o contagioso y esperan un pronunciamiento al respecto de la Organización Mundial de Salud para tomar medidas al respecto.

Recordó que no es la primera vez que se dan estos informes, ocurrió ya con el visones, y no se encontró tampoco evidencia alguna; en Inglaterra, tiene ya cuando menos tres semanas de que se esparce dicho rumor de la nueva cepa, o nuevas cepas, que se asegura son más contagiosas que covid-19 por lo que hay alarma en la región, lo mismo que en Estados Unidos y Brasil.

En México, pese a lo que ocurre en Inglaterra, las fronteras norte y sur siguen abiertas al ingreso de connacionales y turistas, en tanto en ciudades del sur de la Unión Americana está restringido el acceso a los mexicanos que pretenden ir al otro lado y, no obstante que el vecino país del norte registra una notable alza en contagios, culpa a México de no mantener un control adecuado de la pandemia.

Se espera que, como lo señala Alomía, la mutación del virus causante de covid-19 en realidad no sea de alarma y sólo un rumor más, pues de lo contrario la vacuna o las vacunas en marcha, quedarán anuladas en su objetivo de dar inmunidad a la población mundial; de lo contrario, si no se toman las medidas preventivas de contener el arribo de extranjeros, otra vez México quedará expuesto al descontrol de la epidemia.

TURBULENCIAS

Políticos en contagio y fiestas

Mientras la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles celebró en Cuernavaca ruidosamente –como debe ser- su enlace matrimonial con el ex comisario de seguridad del municipio, Lázaro Gaytán Aguirre, con gran asistencia de la clase política del vecino municipio, el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue y la presidenta de la Mesa Directiva de La Cámara de Diputados, Dulce María Sauri y su esposo José Luis, dieron positivo a covid-19; se informó del deceso del diputado federal mixteco, profesor Delfino López Aparicio y se informó que suman 17 las lamentables defunciones en San Lázarp… Los candidatos de Morena a la gubernatura, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por Baja California; Layda Sansores, por Campeche; Víctor Manuel Castro, Baja California Sur; Clara Luz Flores, Nuevo León, Lorena Cuellar Cisneros, a Tlaxcala; y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora; y Celia Maya a Querétaro, se reunirán hoy con el máximo dirigente, Mario Delgado Carrillo, quien les presentará a los coordinadores electorales en sus respectivas entidades…Gran despliegue militar y policiaco en Puerto Vallarta luego de la ejecución del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, mientras que éste, que tenía 15 custodios a su servicio, en el momento del crimen –la madrugada del viernes- sólo le acompañaban dos y la policía tardó 20 minutos en llegar al bar Distrito/5 donde fue asesinado mientras el personal del establecimiento limpiaban evidencias y escoltas y sicarios aparentaban un enfrentamiento callejero dando tiempo a la huida de los pistoleros. Y pese a la luz de la impunidad en la que ocurrieron los hechos, el Fiscal Octavio Solis dice que ningún integrante del personal del bar está detenido…Se realizó la Expoferia del Corredor Biocultural de la Chinantla, organizado por la diputada local por Tuxtepec, Laura Estrada Mauro, con los respectivos protocolos sanitarios debidos para reactivar la actividad económica de productores de textiles, gastronomía y artesanías, de los municipios como Santiago Jocotepec, San Juan Bautista Valle Nacional y San José Chiltepec…

