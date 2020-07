Muy listo!!Lozoya negocia beneficiar a su madre, esposa y hermana

Su mamá Gilda Austin, es la única persona vinculada a proceso por el caso Odebrecht.

Por su edad le fue impuesto arraigo domiciliario.









Ciudad de México, a 23 de julio.-Colaborar con la (FGR) Fiscalia General de la República no solo libraría a Emilio Lozoya Austin de pisar la cárcel, si no que podría ayudar a su familia a sortear las acusaciones que se mantienen en su contra.



El ex titular de (Pemex) primero tiene que alcanzar el criterio de oportunidad que dependerá de la valoración que haga la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, sobre la información que proporcione.



Lozoya Austin, acusado de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, tendría más de 16 horas en video y grabaciones para ofrecer al Ministerio Público de la Federación



La madre de Lozoya fue detenida en la isla de Juist, conocida como la ’isla de las Maravillas’, en Alemania. (Especial)

En el caso del funcionario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicaría la fracción V del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales:



’Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio’.

También se aplicaría para Lozoya Austin el artículo 257: ’...se suspenderá el ejercicio de la acción penal, así como el plazo de la prescripción de la acción penal, hasta en tanto el imputado comparezca a rendir su testimonio en el procedimiento respecto del que aportó información’.



El ex director de Pemex también se convertiría en "testigo colaborador", conforme a la Ley federal de protección para las personas que intervienen en el procedimiento penal.