Muy recomendable disfrutar de la música en familia

Destaca variedad musical con creaciones de Beethoven, Mozart, Camille Saint-Saëns, Amy Beach, entre otros.



Toluca, Estado de México, 25 de marzo de 2020. La música es un lenguaje universal que despierta múltiples emociones y en este periodo de contingencia, en el que es preciso unirse a la Jornada Nacional de Sana Distancia, por la salud propia y de quienes nos rodean, Gabriela Díaz Alatriste, Directora de la Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM), da algunas recomendaciones musicales para compartir en casa con la familia.



Este año, al conmemorarse el aniversario 250 del natalicio de Ludwig van Beethoven, destacado compositor, director de orquesta y pianista alemán, Díaz Alatriste propuso disfrutar algunas de sus obras que resultan de gran importancia en esos momentos y las cuales están disponibles en diferentes canales de internet o aplicaciones musicales móviles.



’Les recomiendo mucho que escuchen la ’Sinfonía No. 5’, es una pieza única en cuanto a su contenido, intensidad, es fantástica, simplemente hay que escucharla. Otra que es muy bella es la Sinfonía No. 9, aunque es muy larga, es monumental, se trata de la primera sinfonía que utilizó coros y solistas.



’En este momento para escuchar en familia lo mejor es el cuarto movimiento, de esta novena sinfonía, es el movimiento coral, está en alemán, pero ahora con el internet, tenemos la facilidad de conseguir una traducción al español y ese poema de Friedrich Schiller, ’Todos los hombres volverán a ser hermanos’, nos contagia de este deseo de que todos nos unamos, la letra y la música que tiene un poder increíble, sin duda levanta el espíritu en este momento para saber que todo el mundo va a salir adelante’, expresó.



Asimismo, la Directora de la OFM explicó que hay obras sinfónicas para las niñas y niños como ’Pedro y el Lobo’, de Serguéi Prokófiev, o ’El carnaval de los animales’, del compositor romántico francés Camille Saint-Saëns, que despertarán la imaginación de los menores porque son muy entretenidas.



’Para niños y para grandes está la ópera de Mozart ’La flauta mágica’ en uno de sus pasajes, Papageno toca sus campanitas y con ello amansa a las bestias y se ponen a bailar en la obra, también es una obra maestra de este genio sinigual, que, aunque el libreto es un poco complicado, el poder y la magia de esa música es una maravilla’, afirmó.



En lo que a las mujeres compositoras se refiere, tanto en México como en el extranjero hay mucho talento y gracias a las plataformas de música digital, es más fácil poder acceder a sus obras.



’Una propuesta muy buena es la ’Sinfonía Gaélica’, de Amy Beach, es una compositora romántica y será una gran sorpresa, es una gran obra sinfónica, hay grabaciones de la misma con muchas orquestas, por ejemplo, una grabación muy buena es de la Directora famosa Marin Alsop.



’También recomiendo que, si les gusta la ópera, ’Los náufragos’, de Ethel Smyth, es una ópera maravillosa, con el estilo romántico de esta compositora británica y, por supuesto, qué mejor que escuchar a nuestras compositoras mexicanas como Gabriela Ortiz, con el concierto ’Candela’ y concierto para timbal y Gina Enríquez, que tiene unos poemas sinfónicos muy buenos como ’Tango’, ’Marfil’, ’Arrecife’, yo le he grabado algunas de sus obras, que también están en internet’, manifestó.



Gabriela Díaz Alatriste dijo que las redes sociales están abiertas para mantener contacto con el público para que puedan enviar mensajes, preguntas y estar en contacto, con la finalidad de hacer más amena la estancia en casa. En Facebook @FilarmonicaMexiquense y @gabriela.diaz.alatriste.