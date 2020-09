Mysteria Origins gran Fiesta Mexicana

Reunirá a lo mejor de la escena electrónica sumado a performances, actos de circo, acróbatas, efectos especiales y mucho más



Isaac Escalante, José Spinnin Cortés, Luis Erre y Eduardo G, entre los invitados a la fiesta



Mysteria Origins llevará la gran Fiesta Mexicana en formato drive in a La Arena Ciudad de México



Se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 22:30 de la noche



Boletos a la venta en el Sistema Superboletos







Gran noche mexicana se celebrará en la Arena Ciudad de México el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 22:30 de la noche cuando se reúnan los mayores exponentes de la fiesta en tornamesas, con la presencia de Isaac Escalante, José Spinnin Cortés, Luis Erre y Eduardo G, entre los invitados a una serie de actividades que no dejarán a nadie impávido. Los shows de Mon Franko, Yaneth Sandoval, Benjamin Koll y Paris Aguilar complementan un cartel que, con diversas amenidades como performances, actos de circo, acróbatas, efectos especiales y muchas más cosas que harán de esta noche algo singular. Los boletos están a la venta en el Sistema Superboletos.







DJ Isaac Escalante es un reconocido Dj y productor mexicano, que se ha apoderado de la escena musical de la Ciudad de México, Sao Paulo, Río, Florianópolis, Bogotá, Montreal, Nueva York, Miami, Tel Aviv, Hawaii, Roma, Lisboa, Amsterdam, Toronto, Atlanta, Los Ángeles, Madrid, Barcelona y muchas otras ciudades desde sus primeros conciertos a los 16, donde mezclaba en fiestas privadas y desfiles de moda. Las mezclas House, Tribal y Electro House de DJ Isaac Escalante capturan la pista de baile del Club de DJ # 1 de México, Club Living, todos los fines de semana, donde miles de fanáticos de la música disfrutan de su talento y oficio. Para Isaac Escalante la experiencia musical va más allá de la pista de baile, siendo responsable de la producción de temas como: Cheater (2005), Latin Army (2005), Leroy (2006), Took My Heart (2006) Laguna (2006). Monaco (2007), Fresh (2008), Zambomba (2008) Galaxy (2009) Love me (2010) y remezcla de pistas para artistas como Ronen Mizrahi, Bruno Renno, Edson Pride, Fc Nond, Altar, Mickey Fridman, Dan De Leon, Avri Levy y más.



Isaac ha conquistado el mercado mundial. En menos de un año se ha convertido en uno de los Djs internacionales más importantes de Latinoamérica. Es uno de los pocos Dj’s internacionales que obtuvo una residencia en el mejor y más grande club de Sudamérica, ’The Week’. Talento, ingenio, experiencia y un increíble talento para la música, ha sido la marca registrada de Isaac Escalante durante muchos años.







Con 20 años de experiencia en las tornamesas, varias decenas de tracks en las sesiones de top DJs a nivel mundial, y una tecnica de mezcla impecable, José Spinnin Cortés se ha consolidado como uno de los productores y disc jockeys más referenciales y respetados de la escena dance en México. Inicia su carrera en 1993 como DJ móvil y en el verano de 1996 logra colocarse en su primera residencia en la discotheque ’The Plantation’, en su natal Guadalajara. Pasaron algunos años asi como varios clubes donde José fue residente, pero es en el 2004 cuando se establece en lo que fué en uno de los clubes más importantes en México: Monica’s Club.







Su carrera como productor comienza en 1997 haciendo sus primeros trabajos a lado de DJ Richard Herrera, y ya en el 2000 comienza a hacer remixes independientes. En agosto del 2005 remezcla el tema ’First Time’ de Offer Nissim & Maya Simantov para el concurso lanzado por el sello discografico ’Star 69’ en Nueva York. Con este remix José gana la competencia y apartir de ese momento comienza a ser solicitado para remezclar a otros DJ’s y artistas. Desde entonces Jose Spinnin ha trabajado y colaborado para diversos artistas que van desde las cantantes pop latinas Patricia Manterola, Yuri, Fey y Maya Karunna hasta djs y artistas internacionales como Offer Nissim, Alyson Calagna, Jesse Labelle y Suzanne Palmer, por mencionar solo algunos. En el verano del 2006 José presenta su tema inédito ’IBEROAMÉRICA’, mismo que se convierte en la punta de lanza que posicionaría a Jose Spinnin’ en la mira tanto de clubbers como de DJ’s en México.







En este mismo año es cuando Jose es firmado en México por el sello de música electrónica más prominente del país: +Mas Label. Desde entonces, el sonido de Jose Spinnin hace presente continuamente en los sets de DJs como Peter Rauhofer, Altar, Offer Nissim, DJ Paulo, Stephan Grondin, Deep Influence, Alyson Calagna, Nick Terranova, Mauro Picotto, Hector Fonseca, Mijangos, Abel, y Tony Moran. En el escenario Jose ha compartido tornamesas con gente como Antoine Clamaran,Tom Stephan, Starkillers, Afrojack, David Guetta, ATB, Axwell, Avicii, B-Jay, Paul Oakenfold, Twisted Dee, B.T., Sander Van Doorn, John Dahlback, Sidney Samson, Paul Van Dyk y Armin Van Buuren.



Jose Spinnin cuenta ya con 3 CDs como artista: ’Again’ (2008), ’HEAVEN CAN WAIT’ (2010) y su más reciente producción "This Is The Revolution", que es un CD doble que contiene colaboraciones con cantantes como Maya Simantov, Meital de Razon, Jamie Bruce y Angie Brown. En este álbum Jose explora el sonido Big Room que está posicionándose en las pistas de baile de todo el mundo, sin dejar atrás el sonido tribal que lo ha caracterizado durante años. Actualmente José radica en su natal Guadalajara tocando en los mejores clubes por todo México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, España, China, Colombia, Corea del Sur y Nicaragua, exponiendo así su contundente fusión de Tribal, Progressive y Tech-House.







Luis Erres es dueño de un innegable talento que es producto de su cercanía a temprana edad con la música y su siempre innovadora creatividad. Desde hace años, este chico se ha volcado a transformar lo comercial con múltiples toques electrotribal y dirtychic, valiéndose de las fusiones y tendencias actuales, con lo que ha logrado ganar así un creciente feedback con su público, nuevos terrenos e increíbles escenarios donde exponer e imponer su presencia musical. Su creciente sed de innovación lo ha puesto en la díficil tarea de acercarse tanto a la producción de temas propios como al trabajo de remezclas para diversos sellos disqueros alcanzando niveles extraordinarios de calidad y receptividad.







Gracias a ello, ha incursionado en Tours internacionales de importantísima talla como "The Week International" (Sao Paulo, Brasil), en una de las discotecas más prestigiosas e importantes de Latinoamérica hasta los momentos y frente a un público exigente cercano a las 3000 personas; siendo sólo esto el primer paso para consolidarse como uno de los mejores Djs de la escena electrónica Internacional. Sus siguientes tours incluyeron países como Brasil, México, Panamá, Colombia y ciudades emergentes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de Panamá, Medellín, Cúcuta, entre otras, alcanzando de esta manera ser el Dj y productor venezolano con más trayectoria a nivel Internacional. Actualmente es el Dj residente exclusivo del club nocturno "Chillout", emergente club de ambiente en Valencia, donde nos deleita, cada noche de cada fin de semana, con sus insuperables remezclas.







Eduardo G descubrió su interés por la música cuando tenía 15 años y a los 17 compró su primer juego de tocadiscos. Luego obtuvo su primera residencia como DJ en el Shibba Club en su ciudad natal de la Ciudad de México, donde demostró que a pesar de su corta edad tenía la capacidad de mantener la pista de baile funcionando toda la noche. Cuando cumplió 21 años se convirtió en el DJ residente de uno de los clubes nocturnos más importantes de la ciudad: Club Changó. Con una capacidad de hasta 5000 personas tuvo la oportunidad de compartir escenario con reconocidos grupos mexicanos como Belanova, Instituto Mexicano del Sonido, Cartel de Santa, Tijuana Sound Machine y Sussie 4. En tan solo 3 años ya estaba haciendo spinning como invitado en algunos de los mejores clubes del país. Su habilidad como DJ también le ha dado la oportunidad de tocar en Venezuela y Colombia.







En 2015 comenzó su carrera como productor con una versión de portada del clásico sintetizador español "Historias De Amor", que incluía a Mon Franko en la voz y atrajo la atención de discotecas y otros DJs por igual. Tiene una residencia en el club Malva en la Ciudad de México donde impulsa su amor por el Tribal y el Tech House.







