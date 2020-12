Nace Editorial Graderío, única en México, especializada en deportes

+Son: Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte y Los 10 Grandes del Futbol Veracruzano



+Promete ser hito en la historia de las letras nacionales



+Lanzamiento virtual, vía Facebook, desde el histórico Café de La Parroquia 200 años de Boca del Río



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Con el anunció del relanzamiento de dos obras fue presentada Graderío –propiedad del periodista Diego Hernández Tejada–, la primera editorial sobre deportes en México: Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte y el relanzamiento de los 10 Grandes del Futbol Veracruzano –tiene nueva portada—. El acto fue virtual, transmitido en video, vía Facebook.



Y promete ser hito en las letras mexicanas. Sobre todo, porque sólo hay literatura marginal especializada en el tema. Como sí hay en otros países de habla hispana como Argentina y España.



Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte, estará a la venta, en su formato digital e impreso para Estados Unidos en Amazon. En papel para México en Mercado Libre, Café La Parroquia 200 años de Boca del Río y con el autor al correo: graderí[email protected]



Los 10 Grandes del Futbol Veracruzano, solo está en formato impreso en Mercado Libre, Café de La Parroquia 200 años de Boca del Río y con el propio autor. Ambas obras son de la pluma de Hernández Tejada.



’Es un libro que servirá para poder consultar los estragos que dejó la pandemia durante un año en el ámbito deportivo. La verdad que me parece un buen acierto’, comentó el periodista Julio Mora durante la presentación, referencia a ’Golpes y Patadas del Covid-19 al Deporte’.



Y auguró:



’Con el tiempo la gente podrá recordar todo el daño causado en el futbol y el deporte. No solo en México, sino en Estados Unidos y muchas partes del mundo.’



Después de haber leído la segunda obra de Diego Hernández, Mora Olivo –reportero de El Dictamen, y ex corresponsal de Multimedios de Monterrey–, detalló brevemente sobre algunos casos registrados en los seis capítulos contenidos en 184 páginas.



Hizo un recuento muy general de los contagios y muertes de futbolistas, exfutbolistas, deportistas, exdeportistas, dirigentes y periodistas deportivos. La pérdida de trabajos de los cronistas y los diarios y programas de radio y TV, que tuvieron que cerrar, dejar de publicar impreso, transmitir temporalmente, y en ’vivo’.



Comentó el caso de los dos futbolistas que se rieron de la pandemia y después resultaron contagiados, o el de un periodista que se burló del propio Covid-19 en su programa de televisión y a los pocos días falleció a causa del virus.



En la presentación virtual vía Facebook, desde el Café de La Parroquia 200 años de Boca del Río, por invitación de su propietario Ángel Fernández Ceballos, Julio Mora, reiteró la importancia del libro, sobre todo por los nombres, datos, cifras, casos extraordinarios, pérdidas millonarias en la Liga Mx, la MLS, las cinco ligas grandes de Europa, la NBA, la MLB, la NFL, y los Juegos Olímpicos, entre otros torneos en México y el mundo.



En la presentación de Graderío, también se hizo el relanzamiento de Los 10 Grandes del Futbol Veracruzano con una nueva portada.



La obra contiene la biografía de la decena de futbolistas nacidos en el estado de Veracruz más destacados hasta la fecha de la publicación: Luis ’Pirata’ de la Fuente, Luis ’Chito’ García, Carlos ’El Mono’ Carús, Javier ’Kalimán’ Guzmán, ’El Loco’ Aussin, ’Pipo’ Blanco, Eduardo Rergis, Sergio Lira, Carlos Hermosillo y Luis ’El Matador’ Hernández.