Nace la marca turística popular ’Soy Ciudad de México’

Ciudad de México | 30 de junio de 2020.-La ciudad de México cuenta hoy con una nueva marca para promover el turismo ’Soy Ciudad de México’, la cual nació por una iniciativa entre la Asociación de Hoteles de la CDMX, que preside Rafael García; la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de la Ciudad de México (AMAV CDMX) al frente de Julián Arroyo; la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac CDMX) con Marco Antonio Buendía a la cabeza y Javier Puente, presidente de Hospitality Sales & Marketing Association Intl. México (HSMAI).



La nueva marca la presentó oficialmente en rueda de prensa digital el artista plástico ’El Cejas’ (Jorge Cejudo, Ciudad de México), la cual fue creada pensando en la gente que vive, trabaja y visita la Ciudad de México.



Javier Puente, presidente de la HSMAI, señaló que la intención era crear una marca popular, que la pueda utilizar cualquiera como las marcas turísticas creadas para las grandes metrópolis como ’I Love NY’ o ’I AM sterdam’ , la cual formará parte de la promoción de la ciudad.



En la conferencia estuvieron los líderes de los cuatro organismos impulsores de la marca, los cuales han venido trabajando en conjunto debido a la sinergia que se ha dado entre las cuatro asociaciones a raíz de los trabajos que han realizado en beneficio de los prestadores de servicios turísticos de la ciudad, tras la pandemia por Covid-19 hace dos o tres meses.



De hecho, Puente recordó que elaboraron 15 manuales, los cuales pueden encontrar en la plataforma ProtocoloCovid.mx, como publicamos en REPORTUR.mx para cada uno de los sub segmentos turísticos. Señaló que esta plataforma es de capacitación permanente, y a la fecha más de 3 mil empresas turísticas ya han descargado estos manuales y los han estado ejecutando. (CDMX presenta el protocolo anti Covid para el turismo)



Destacó que al ver que la promoción turística no era parte estratégica de la inversión del Gobierno, sin entrar en un juicio, se sintieron huérfanos de contar con una marca que pudiera la industria turística echar andar sin la financiación del Gobierno que se veía venir que iba a desaparecer. ’La evolución de la plataforma Covid evolucionó hacia la plataforma ’Soy Ciudad de México’, que se convierte en una marca que hemos querido llamar marca popular turística, porque no es una marca oficial, nos pertenece a todos’.



Asimismo, señaló que tras un acercamiento por parte de ’El Cejas’, en el mes de abril, con los líderes del proyecto Protocolo Covid, han agradecido y abrazado la propuesta del artista, como la mejor plataforma de comunicación para afrontar los duros meses de recuperación para la industria turística.



La industria turística concentra a más de 57 mil prestadores de servicios turísticos y es la mayor empleadora de mujeres y jóvenes con 10 millones de empleos directos a nivel nacional. Sin embargo, ha sido de las industrias más afectadas, ya que en su 99% se compone de pequeños empresarios que no han tenido ningún tipo de ayuda económica durante esta crisis.



Por último, destacó que la Ciudad de México es el único destino de América que ha elaborado 15 manuales transversales a la industria turística desde un único protocolo de higiene, así como un banco de proveedores COVID con más de 300 productos especializados, una plataforma de capacitación permanente y más de 20 infografías específicas para cada subsector turístico.



’Por lo que, tras el éxito de la implementación de medidas para el desarrollo de la cultura higiénica, ahora toca seguir unidos en la promoción de la identidad de nuestra ciudad’, finalizó.

