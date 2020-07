Nace primer bebé en la Clínica Materno Infantil ’Matilde Montoya’ del DIF de Ecatepec

Ecatepec, Méx a 13 de julio 2020.-A las 03:18 horas de este domingo se registró el primer nacimiento de un bebé en la Clínica Materno Infantil ’Matilde Montoya’ del DIF municipal, luego de que el pasado 4 de julio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el funcionamiento de la institución, tras cumplir los requisitos exigidos para garantizar la calidad de sus servicios.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras y su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF de Ecatepec, impulsaron la construcción de dicha clínica, que brindará servicio a 200 mil mujeres y niños de Ecatepec de escasos recursos económicos.



Alma Tula, habitante de Jardines de Morelos Quinta Sección, madre del recién nacido, compartió que a través de redes sociales su familia se enteró de que el gobierno de Ecatepec inauguró la clínica, por lo que el sábado acudió a revisión médica, en la que le informaron que aún no era hora del alumbramiento.



La madrugada de este domingo la joven madre, de 29 años de edad entró en labor de parto y de inmediato regresó a la clínica acompañada de su esposo, la cual se localiza a menos de 20 minutos de su hogar; al llegar fue atendida de inmediato y posteriormente nació el infante.



’Estaba yo pensando acudir al Hospital de la Mujer (en la Ciudad de México), pero por la distancia prefería atenderme acá (en Ecatepec). Tampoco consideré atenderme en el hospital de Las Américas porque he escuchado que hay riesgo de contagio de Covid; este hospital (la Clínica Materno Infantil) está en buenas condiciones y atienden bien, de manera muy amable’, relató Alma.



El nuevo ecatepense, aún sin nombre, nació con buen estado de salud, pesó más de 3 kilos y presentó talla favorable. Es el tercer hijo del matrimonio y en esta ocasión los recursos económicos que la familia tenía disponibles dificultaban el acceso a un servicio médico particular, por lo que ambos padres consideraron que la atención y accesibilidad de la Clínica Materno Infantil ’Matilde Montoya’ eran la mejor opción.



’Me siento muy bien, a pesar de que me costó algo, estoy muy bien y mi bebé también. Mis dos hijos están muy emocionados, esperábamos una nena, pero lo que importa es que está saludable. Agradezco al presidente de Ecatepec y la presidenta del DIF por esta opción, es una oportunidad para las mujeres’, compartió la joven.



La Clínica Materno Infantil ’Matilde Montoya’ de Ecatepec fue inaugurada el pasado mes de marzo y sustituyó a la antigua clínica ’Luisa Isabel Campos’, la cual carecía de la infraestructura e inmobiliario necesarios para brindar atención medica de calidad a la población femenil de Ecatepec.



La nueva clínica atiende únicamente a mujeres con enfermedades ginecológicas, mujeres embarazadas, en recuperación después del parto y a bebés de hasta 30 días de nacidos.



Tras cumplir diversos trámites, hace una semana la institución recibió la licencia por parte de la Cofepris, que la autoriza para atender partos y realizar cirugías.