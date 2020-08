’Nací para servir’, dice Abelina López; ’el pueblo paga y el pueblo manda’, indica

Al recordar sus años de lucha, desde una infancia precaria hasta el momento en que descubrió su verdadera vocación (la actividad política), la diputada federal por Morena, Abelina López Rodríguez, comentó que ’el pueblo paga y el pueblo manda’, en referencia al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes, en el que enfatizó que un representante popular no puede ni debe simular servir a la gente.



En entrevista exclusiva para el medio de comunicación Códice 21, López Rodríguez señaló: ’Yo estoy de acuerdo con lo que dice AMLO, porque el pueblo es quien tiene la última palabra y al que uno se debe. Entonces no es posible que haya colegas que utilicen a la ciudadanía y peor aún, que crean sentirse superiores por su posición política, algo que se debe erradicar de todos los espacios públicos en Guerrero y en el país’, acotó.



La legisladora recordó con añoranza los años duros que vivió con su hermana, su compañera de mil batallas, su guía y quien fuera como una madre para ella, Socorro López Rodríguez, ’al irse ella mi corazón tronó, pero al mismo tiempo me dio esa fortaleza y empuje que se requiere para buscar la transformación de Acapulco. Por ese ángel que camina junto a mí, no fallaré y seguiré en la lucha para conseguir el renacimiento del puerto’, expresó.



Recordó que tuvo una infancia crítica, al nacer en una familia de 11 hermanos, por lo que desde los 15 años decidió abrirse camino y trabajar al máximo para concluir su carrera universitaria, ’con mi hermanita vendíamos pan y vivimos en casas de estudiantes para sostener nuestros estudios, así que con esa historia, jamás puedo fallarle a mi pueblo, al cual me debo y por el cual vivo para servirles siempre’, manifestó.



Agregó que durante la pandemia por el coronavirus ayudó a miles de familias porteñas, a quienes sin hacerse publicidad, repartió más de cinco mil despensas, dinero en efectivo, insumos médicos, entre otros apoyos’, finalizó.