Nació Muerta La Ley Mordaza

La ley mordaza que presentó el líder de la Cámara de Senadores Ricardo Monreal, nació más que muerta, puesto que el propio legislador propició mandarla a la congeladora, exacto un día antes del pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de rechazar todo mecanismo que tenga como propósito regular a los medios de comunicación.



Los integrantes del gremio periodístico organizado nos habíamos repartido copias de la iniciativa de la ley de marras, con el propósito de realizar un análisis profundo para luego hacer un pronunciamiento severo, puesto que dicho proyecto además de todos los absurdos, era punitivo.



En pleno Siglo XXI, con dicho instrumento, si hubiera sido aprobado, estaríamos regresando a la Edad Media, al oscurantismo de esa terrible historia de la humanidad o de los regímenes dictatoriales que se han dado pandemias de políticas abyectas.



El semanario Proceso, que se ha significado por ser crítico de no pocas posturas o determinaciones del mandatario, recogió sus frases más certeras, contundentes y despiadadas contra dicha iniciativa.



Empieza al destacar que AMLO se desmarcó de la iniciativa que presentó Ricardo Monreal en días pasados y luego directo va a sus pronunciamientos:



’Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación’.



’Es una facultad que tienen los legisladores (…) tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas en el Senado. Si el senador presentó una iniciativa está en su derecho, como cualquier legislador’.



’Por eso no me gustó lo que hicieron las plataformas… cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos, legal y legítimamente constituido.



’Eso no puede ser ¿cómo se erigen en los grandes censores, jueces? Es como si nosotros censuramos a los articulistas, conductores de radio y televisión. Lo que le hicieron a Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui…todo esto que se aplica o se aplicaba anteriormente. No debe haber censura’. Lo importante, agregó, es que se garantice la libertad.



Y remata la Revista: ’No obstante, consideró que en las redes hay ataques y bots, pero sostuvo que todos tienen derecho de expresarse de manifestarse pues para el mandatario quien insulta no es seguido por los usuarios o inclusive, se convierte en motivo de burla’.



Desde luego, el presidente López Obrador se reserva y defiende también el derecho de réplica. Eso no gusta a muchos, ante ello repetimos: Todos tenemos derecho a las libertades de prensa y expresión, sin reservas, nosotros y los que no piensan igual. Eso es civilización en la democracia.



Nos ahorraron un pronunciamiento más, puesto que en el remoto caso de que fuera aprobada por el Legislativo esa ley mordaza, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, por simple congruencia, se negaría a promulgarla. NACIÓ MUERTA LA LEY MORDAZA.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.