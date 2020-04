Nada de lo que se imaginaron fue cierto…

La vida te da sorpresas… sorpresas te da la vida, ¡hay Dios!… concluye en medio de trompetas y son la famosísima canción Pedro Navajas, la de Rubén Blades, cantada por Willie Colón, que narra con un ritmo inigualable el triste caso de un matón con diente de oro que, mientras hunde el puñal en una prostituta, sorpresivamente recibe un balazo de ésta con una 38 / Smith & Watson para que, una vez los dos muertos, pase por ahí un vagabundo que se lleva todo, el dinero que pensaba Pedro quitarle a la mujer, la pistola y el puñal…



De ahí surge sin duda una enseñanza moral, de que nadie debe dar por hecho algo porque uno se puede enfrentar justo las sorpresas de la vida.



Eso fue lo que ocurrió la tarde de ayer luego de que por Youtube (https:// www. youtube.com/watch?v=9dVydG_Z_GY), circuló un video donde un trabajador del Senado, de nombre Roberto Patiño desentrañó hasta con dibujos en un pizarrón el misterio de los micrófonos descubiertos el jueves anterior por panistas en su salón de juntas, y que detonó uno de los más graves momentos de tensión en la actual legislatura, y que hasta ayer por la tarde mantuvo suspendidos los trabajos legislativos y una cadena de acusaciones de unos a otros entre los grupos mayoritarios de Morena y PAN.



Patiño revela en su video que las empresas constructoras Indra y Gandhi colocaron esos micrófonos en 2010 – 2011 que iban a sistemas Canon y Marant para recabar testimonios de reuniones, pero nunca fueron conectados y nunca funcionaron. Se quedaron ahí porque nadie los quitó, pero muchos sabían de ellos.



No hubo entonces espionaje de parte del Gobierno, ni de servicios de inteligencia oficiales o privados, o de la fracción de Morena hacia la del PAN.



Ni del PAN como partido a su fracción en el Senado.



Ni tampoco hubo montaje, como acusó Ricardo Monreal a los del PAN.



Las múltiples especulaciones y conjeturas que circularon luego de que los micrófonos fueron arrancados de techos del salón de sesiones de la fracción del PAN por gente cercana al coordinador Mauricio Kuri para que éste fuese hasta el Pleno a denunciar el espionaje contra su grupo, y exigir una investigación de inmediato y a fondo por parte de la Fiscalía General de la Nación, quedaron en eso: en especulaciones y conjeturas.



Una vez estallado el escándalo, las acusaciones entre unos y otros en las que participaron los coordinadores Monreal y Kuri, sumieron al Senado en la ruptura.



Todo quedó congelado.



La Fiscalía inició una investigación, pero hasta ayer no había siquiera la más mínima explicación de la aparición de los micrófonos encontrados.



Fue el video de Roberto Patiño en Youtube el que puso las cosas en claro. El trabaja desde hace 9 o 10 años en el área de sonido del Senado, y recordó que en aquellas legislaturas todos sabían de la existencia de esos micrófonos.



Pero aquellos senadores se fueron y nadie se lo informó a los de hoy.



Y sobrevino el escándalo del espionaje y las acusaciones entre unos y otros y el parón del Senado.



Vaya caso.



Mañana todos volverán a las risas y los abrazos.



Ya buscaban arreglos…



Mientras permaneció el misterio, y las investigaciones de la Fiscalía a todo vapor, Ricardo Monreal desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política comenzó a tejer los acercamientos y los arreglos para continuar con los trabajos legislativos, Ayer por la tarde la sesión que debía iniciar hacia las 11 de la mañana no caminó. Los panistas exigían respuestas y los apoyaban otras fracciones.



Monreal se reunió y conversó largo con los otros coordinadores. Circularon fotos para mostrar que había diálogo respetuoso.



Apareció por redes una que mostraba a Mauricio Kuri, coordinador de los de Acción Nacional y principal ofendido, junto a Miguel Ángel Osorio Chong líder de los priistas conversando con el zacatecano.



Luego corrió otra con Miguel Ángel Mancera, del PRD y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano con Monreal.



Para entonces junto con las fotos circulaban texto en los que se informaba que Monreal afirmaba que ’en la política nunca se puede renunciar ni al diálogo ni al entendimiento racional’.



Y revelaba que:



’Hoy me he reunido con todas y todos los coordinadores de grupos parlamentarios, para que el trabajo legislativo continúe en un marco de respeto y tolerancia’.



Una imagen más mostraba a Kuri y Monreal sonriendo y dándose la mano.



La tarea de disminuir tensiones y darle curso al diálogo operaba.



Fue cuando se indicó que Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Mauricio Kuri, coordinador de los panistas había acordado ’esperar a que la Fiscalía General de la República entregue los resultados del peritaje que realizó, tras la denuncia del supuesto espionaje’.



Y comentaba que él y Kuri eran ’buenos amigos y que en política todo lo aclara el diálogo’.



Todo estaba listo para reiniciar los Plenos.



Monreal, en busca de disminuir las tensiones y recuperar los trabajos del Senado, confesó incluso que se había desbocado al calificar de montaje la denuncia de e en busca de disminuir las tensiones y recuperar los trabajos del Senado, confesó incluso que se había desbocado al calificar de montaje la denuncia de espionaje del PAN.



’En política, errar es normal, somos seres humanos y por eso quiero honrar mi palabra con él y con su grupo, de esperar (el peritaje) la Fiscalía y no seguir insistiendo, y lo mismo hará él’, apuntó.



Informó que otro de los acuerdos fue continuar con los trabajos de la sesión este jueves, donde los temas del día serán las reformas a la legislación reglamentaria en materia de feminismo y paridad de género.



Kuri coincidió con Monreal y dijo que confía en la actuación del zacatecano, y que también esperará las conclusiones a que llegue la FGR en sus investigaciones.



Apoyo total ante lo financiero



Una vez resuelto el asunto del espionaje, los senadores y sus coordinadores ya comenzaron a hablar de otros temas.



Monreal habló de la crisis ’que se avecina’ por la guerra del petróleo entre Rusia y Arabia Saudí que ha derrumbado todas las monedas en el mundo.



Al respecto dijo que su grupo mayoritario, apoya las decisiones que tome Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar de la mejor manera la crisis mundial por la caída en los precios del petróleo, el coronavirus y las demandas del movimiento feminista.



’Hemos ofrecido nuestra colaboración, nuestro respaldo como Poder Legislativo, para buscar alternativas de solución y enfrentar con el mayor de los éxitos tres grandes problemas o desafíos que el país tiene:



Uno, el problema económico que se avecina con la caída de los precios del petróleo, por la falta de acuerdos con los países exportadores y productores de petróleo.



Dos, el coronavirus, que requiere no bajar la guardia y estar muy atentos en todas las regiones del país y que hemos ofrecido toda nuestra disposición.



En fin, el inicio de una nueva etapa en el Senado luego de un momento por demás complicado.





