Nada que celebrar y mucho que exigir

En la víspera, recordamos el ’Día de la Libertad de Prensa’, que para los periodistas en el mundo en lo general y en México en particular, ha dejado desde décadas de ser una festividad para convertirse sólo en una conmemoración dolorosa, por ello nuevamente es de reiterarse que para el gremio no tenemos nada que celebrar, sin embargo mucho que exigir a las autoridades en cuanto al respeto de esas libertades primarias y el cumplimiento irrestricto para asegurar la integridad física de los mensajeros.



Desde todos los puntos de la República, hubo manifestaciones en ese sentido por parte de los integrantes de nuestras organizaciones señeras: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, desde nuestro presidente, Juan Ramón Negrete Jiménez, cuando expresa desde su natal Colima, que contamos con todo su respaldo personal e institucional ante toda clase de agresiones, desde las amenazas y desplazamientos hasta los asesinatos y desapariciones forzadas; la Presidencia del ente académico desde la Capital de la República se pronuncia y se compromete de la misma manera.



En la ciudad de Cuernavaca, ante el monumento a la Libertad de Expresión, la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Morelos, APECOMOR, que preside el maestro Teodoro Raúl Rentería Villa y la Asociación Nacional de Locutores de México, que preside la maestra Rosalía Buaún Sánchez, conjuntamente con el Consejo Cívico Ciudadano que encabeza el profesor y licenciado, Pablo Rubén Villalobos Hernández, después de meses de intenso trabajo de investigación histórica para que este día fuera inaugurado el Paseo de la Libertad de Expresión en ese mismo espacio, se cumplió con una ceremonia austera sin invitados por la pandemia que nos aqueja, pero en forma por demás significativa se presentaron las placas que en que se guardan para siempre los nombres de grandes periodistas, locutores y empresarios de medios de comunicación de trascendencia nacional, fallecidos.



Desde luego que se develó la que rememora a los periodistas morelenses que emprendieron el viaje al éter eterno del 7 de junio de 2019 a este día, entre ellos, los siempre llorados: Octavio Raziel García Ábrego, Fernando Diez de Urdanivia y Miguel Ángel García Tapia.



En el acto los mencionados dirigentes, más el presidente municipal de la ciudad-capital, Francisco Antonio Villalobos Adán, coincidieron en su reclamo de poner un alto a la violencia contra periodistas por parte de autoridades y civiles, y exigieron que el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión sea aplicado con efectividad.



La Presidenta vitalicia de la FAPERMEX y secretaria general de CONALIPE, maestra María Consuelo Eguía Tonela, desde Mexicali, Baja California, en su discurso se refirió en los mismos términos.



En Querétaro, a través de la señal de Televisa, nuestro secretario tesorero adjunto, maestro Arnulfo Domínguez Cordero, de acuerdo al titular, licenciado Carlos Fernando Ravelo y Galindo, al igual que muchos colegas, detalló las cifras trágicas que nos tienen permanentemente enlutados: en lo que va del actual régimen federal, suman 22 asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos mujeres; 3 locutores, entre ellos una mujer; 2 trabajador de prensa, y 1 familiar.



En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 326 asesinatos, de los cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.



En la ceremonia de Cuernavaca, Morelos, se hizo especial referencia a la decisión de la Corte de proteger la libre expresión, en el sentido de que el mal uso del lenguaje no sea motivo de cualquier tipo de penalización y desde luego seguir en nuestra lucha, de casi dos décadas, para que se logre aprobar la Ley de Equidad Publicitaria Gubernamental, en el sentido de que dicho derecho no quede a decisión personal del Presidente de la República, gobernador o alcalde en turno.



Saludo entre otros compañeros que se han manifestado al respecto a Adriana Tavira del Estado de México; a Shaady Nolasco de Ensenada, Baja California; a Adrián Rangel de Guadalajara, Jalisco; a José Alfredo Ochoa y José Manuel Velarde de Sonora; a Alejandro Álvarez Manilla de la Ciudad de México; a Felipe Sánchez de Oaxaca; a Óscar Alvizo Olvera de Tamaulipas; a José Prisco de Toluca; a Eva Guerrero de Sinaloa; a Guadalupe Alejandra Galindo de Puebla; a Ovidio Reyes de Chiapas y a muchos otros que luchan por nuestros ideales y reclamos.



En conclusión, en el Día de la Libertad de Prensa, que así nació, o de Expresión, como ahora se dice, lo sustancial es que NADA TENEMOS QUE CELEBRAR Y SÍ MUCHO QUE EXIGIR.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.