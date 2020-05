’Nada que festejar’: Madres de desaparecidos en México

GUADALAJARA, Jalisco.- 10 Mayo 2020. Decenas de madres de personas desaparecidas en México se manifestaron el sábado en la ciudad de Guadalajara a pesar de la pandemia de COVID-19, para exigir la búsqueda de sus hijos en la víspera del Día de las Madres, que se festeja este domingo en el país.



Vestidas de blanco, con rebozos tapando su cabeza y cubrebocas con la leyenda ’¿Dónde están nuestros hijos?’, los miembros del colectivo ’Entre cielo y tierra’ portaron carteles con las fotos de sus familiares que llevan desaparecidos desde hace meses o años.







Martha Leticia García, representante del colectivo y quien busca a su hijo César Ulises Quintero García, dijo que las familias no pueden festejar este 10 de mayo con la incertidumbre del paradero de sus hijos.



’Nosotros no tenemos nada que festejar ni por qué estar en fiesta, las calles están solas por esta pandemia que nos está acechando y dentro de poco tiempo todo volverá a la normalidad, pero nuestras casas seguirán solas, sin esa persona que hace falta’, expresó.



García acusó la falta de interés por parte de las autoridades de justicia del estado de Jalisco, porque durante la emergencia sanitaria han abandonado la investigación de varios casos de personas desaparecidas.



’Sentimos demasiada impotencia de ver que las autoridades no hacen nada, por el contrario la delincuencia sigue creciendo, no nos dan reportes de nuestros hijos’, aseguró.



Con lágrimas en los ojos y al pie de la llamada Glorieta de las y los desaparecidos de la ciudad, las madres gritaron el nombre de sus hijas e hijos seguido de la frase ’¿dónde estás?’.



Durante todo el día, miembros de varios colectivos de personas desaparecidas se manifestaron de manera silenciosa y con pancartas con fotos de sus familiares en diversos puntos de la ciudad.



De acuerdo con los datos del Gobierno de México, hay 61 mil 637 personas no localizadas en el país.



Según el nuevo informe de fosas clandestinas y desaparecidos publicado en enero pasado, el 53 por ciento de esas personas no localizadas tiene entre 15 y 35 años, y la mayoría (un 74 por ciento) son hombres.