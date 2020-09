Nadie puede cobrar por atención médica de Covid19 en hospitales públicos, asegura el mandatario Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores, reiteró su llamado a la población para que acaten las medidas sanitarias en el uso de cubrebocas y la sana distancia para lograr disminuir los contagios del Covid19, pues reiteró que se requiere de la colectividad para lograr terminar con la pandemia, por lo que pidió el apoyo de todos para enfrentar los contagios que se ha complicado más en Guerrero.



"Enfrentar el Covid19, yo creo que esto es una labor colectiva, de conjunto, lo dije recientemente y con todo respecto lo repito, es un problema colectivo la solución es colectiva, por favor ayudémonos entre todos, para que enfrentemos este delicado asunto que se nos ha complicado en los últimos días", afirmó Astudillo Flores.



En la transmisión en vivo para dar seguimiento al desarrollo de la pandemia en el estado, Héctor Astudillo puntualizó que nadie puede cobrar en los hospitales públicos la atención médica por la enfermedad del Covid19 y si alguien ha cobrado por este servicio se va actuar de forma puntual.



El mandatario estatal, señaló que el próximo lunes se entrará a una nueva fase en las medidas sanitarias por el semáforo naranja en la que se convocará a empresarios de turismo, presidentes municipales, autoridades federales y estatales, porque se tiene que lograr disminuir el número de contagios pues la pandemia no ha terminado.



Se han implementado diversos operativos en playas, en bares y en lugares que estén cerrados no puedan funcionar, afirmó Astudillo Flores y reiteró su llamado a quienes tienen algún negocio en lugar cerrado ayude evitando que se promueva, porque no es posible que este abierto ante el grado de crecimiento de contagios que se ha tenido lo que orientar a tomar medidas más a fondo.



"Mi convocatoria, amigo, amiga, paisano, paisana, medio de comunicación, es que nos ayuden. El cubreboca es hoy por hoy el mecanismo de prevención que existe más a la mano, hay que ponerse cubreboca y sana distancia", puntualizó Astudillo Flores.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que la semana epidemiológica 38 transcurre con 17 mil 164 casos confirmados con un incremento de 177 nuevos casos notificados y mil 846 total de defunciones, mientras que hay 754 casos activos en Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Zihuatanejo y Atoyac, donde se concentra la mayor parte de casos activos.



De la Peña Pintos, dijo que son cinco municipios donde se han puesto especial atención con indicaciones precisas del gobernador y el trabajo coordinado con los ayuntamientos y las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, y salud Federal en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.



El secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó que por instrucciones del mandatario estatal, se reforzará los filtros en las playas y lugares de alta concentración de personas para que la población entre en conciencia en el tema de los contagios y los cuidados en función de la movilidad social qué se ha exagerado.



"A todos los turistas que lleguen por favor pónganse cubrebocas, vienen con niños, vengan a pasarla bien con nosotros en la medida de que los podamos recibir con las restricciones que hay, por favor cuídense, de lo contrario su visita en lugar de traernos un bien nos trae consecuencias de salud", dijo Astudillo Flores.



Por su parte, el Jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, detalló que son tres tipos de operativos que se han implementado contra el Covid-19 en Guerrero con apoyo de la Defensa Nacional, la Marina, Policía del Estado y los ayuntamientos, en bares con brigadas en zonas turísticas, el segundo en mercados, puntos de mayor afluencia y movilidad, el tercer operativo en playas con brigadas patrullando la franja de arena.



Cabe mencionar que este ejemplo de los operativos en Acapulco, también se replican en Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco, mencionó Bravo Abarca.