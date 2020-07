Nadie se atrevió a limpiar las playas, ’hasta que llegó una mujer’, celebran turisteros

Dirigentes de hoteleros y restauranteros consideran que las gestiones y decisiones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, para recuperar la imagen turística y el orden en Acapulco, son extraordinarias, porque se trata de salvaguardar los espacios públicos de playa, la bahía y ventanas ecológicas que generan riqueza para todos los guerrerenses.



El presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional (ARHAT), Francisco Aguilar Ordóñez, dijo que es acertado el programa Acapulco: Paraíso Seguro, impulsado por la alcaldesa para promocionar el destino y atraer visitantes que buscan descansar y realizar actividades recreativas en ambientes limpios, que garanticen su bienestar y preservar la salud de sus familias.



Reconoció que Román Ocampo ha mostrado un compromiso mayor en comparación al trabajo de administraciones del pasado, con decisiones valientes que ningún gobernador ni presidente municipal se atrevieron a realizar. ’Tuvo que llegar una mujer’ para poner el ejemplo, reconoció y felicitó a la primera autoridad por las firmes decisiones que ha tomado por el bien de todos, con el respaldo del Gobierno de la República.



Los protocolos sanitarios aprobados por el Cabildo generan confianza y atraerán a más visitantes —añadió—, no sin antes advertir en la necesidad de evitar más protestas y bloqueos de vialidades como las que realizaron de manera irresponsable líderes y trabajadores del Ayuntamiento, así como prestadores de servicios irregulares que fueron desalojados de las playas.



A su vez, el presidente de la Unión de Restauranteros de Playa Caleta y Caletilla, José Luis Laredo Vargas, aplaudió las acciones municipales bajo el mandato de Adela Román para frenar la anarquía y rescatar la franja de arena, en coordinación con el Gobierno Federal, y por impulsar un Acapulco que ofrece garantía sanitaria.



Dijo que los prestadores de servicios legalmente establecidos en la zona tradicional van a cooperar para que la gente se sienta más segura, promoviendo y aplicando las normas sanitarias en sus establecimientos y en la franja de arena de las playas, para complementar el esforzado trabajo de la alcaldesa Adela Román y sus colaboradores.



Reconoció que la presidenta municipal Adela Román Ocampo ’quiere que Acapulco vuelva a resurgir y cuidar nuestras playas hermosas que jamás van a dejar de ser visitadas por los turistas, porque son (Caleta y Caletilla) unas albercas, además (Acapulco) es un paraíso muy económico’, dijo.



Sobre las movilizaciones de burócratas municipales y trabajadores irregulares de playas que tenían invadida la franja de arena con casetas y mobiliario en mal estado generando contaminación visual, pidió a las autoridades no permitir más bloqueos y a los inconformes que canalicen sus demandas en el marco de la legalidad, respetando los derechos y bienestar de las mayorías.



Francisco Aguilar y José Luis Laredo se comprometieron a promover con sus agremiados, trabajadores y turistas, el uso de cubrebocas, desinfección de manos con agua, jabón y gel antibacterial, la sana distancia y no superar el aforo del 30 por ciento en la capacidad de hoteles y restaurantes.



De esta forma los dirigentes del sector hotelero y gastronómico del Acapulco Tradicional refrendando su compromiso de coadyuvar con el Gobierno Municipal, para superar la emergencia sanitaria por COVID-19 y avanzar en la recuperación económica.