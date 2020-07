Nancy Contreras es referente del desarrollo del ciclismo femenil mexiquense

Alegra a la ahora entrenadora el crecimiento del ciclismo infantil.



Zinacantepec, Estado de México, 2 de julio de 2020. Nancy Llarely Contreras Reyes es una deportista referente del ciclismo en México, fue campeona mundial en el año 2001 y abrió brecha para que las ciclistas del país tuvieran reconocimiento en una disciplina que era considerada sólo para los hombres.



La pedalista mexiquense practicó volibol de pequeña, pero ante las complicaciones de los deportes de conjunto su padre decidió que ella y sus hermanos practicaran ciclismo.



Contreras recordó que inició en el ciclismo a los nueve años, cuando las competencias sólo eran para niños, entonces se les podía ver a ella y a la también mexiquense Belem Guerrero en los eventos deportivos enfrentándose a varones.



’De principio no me gustaba porque era un deporte de chicos; era la única niña, mi papá me metía y no era mucho de mi agrado, después en algunas competencias les llegaba a ganar y comenzaron a ver que les ganaba y ya no me dejaban competir, era algo complicado, eso como que te da el coraje y dices ‘no me dejan correr, ahora más voy y les voy a ganar’ y ya te gusta correr y ganar, demostrar que sí se puede’, expresó.



Nancy enfrentó muchas complicaciones a lo largo de su carrera, primero la falta de rivales y de competencias, como juvenil, la falta de apoyos para competir en eventos internacionales.



’Creo que lo que más me costó trabajo fue ir abriendo camino con las mujeres, aunque ya habían estado varias ciclistas que habían ido al Giro de Italia, no veían tan bien a la mujer en el ciclismo, entonces tanto Belem como yo fuimos abriendo camino, que las chicas se fueran dando cuenta que las mujeres pueden practicarlo’, comentó la atleta.



La ahora entrenadora afirmó que está muy contenta con el crecimiento del ciclismo femenil. ’Me encanta desde el ciclismo infantil, ves las competencias de niñas, los pelotones de 30 o 40 ciclistas y dices qué padrísimo ver a tantas niñas, a veces yo no tenía campeonatos nacionales.



’Después ver a las juveniles con tanto talento y ahora Jessica Salazar, Daniela Gaxiola, Yareli Salazar, pedaleándole los primeros lugares a las mejores ciclistas me llenan de alegría y me hacen recordar y obviamente yo siento que van a sacar una medalla en Juegos Olímpicos’, puntualizó.