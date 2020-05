Nancy Gomez alcaldesa de Chicoloapan de la fraccion de morena tracciona al presidente AMLO al condicionar los apoyos federales a pequeños comerciantes

Chicoloapan, Mex.-Cada vez más son las denuncias de inconformidad hacia la alcaldesa Nancy Gómez Vargas, presidente municipal de la fracción morenista, luego de que pasado 18 de mayo, esta anunció un programa federal de micro créditos ’dirigido a los pequeños comerciante de la localidad’. El cual consiste en presta 5 mil pesos a cada pequeño comerciante, quien tendrá 4 meses para pagar el dinero al gobierno municipal.

Sin embargo, nadie imaginaria que la mañosa presidenta municipal utilizaría la desgracia económica que ha provocado la pandemia del COVID-19 para obtener beneficios políticos. Puesto que los créditos se están entregando de manera clientelar por medio de miembros de MORENA, quienes tienen la encomienda de afiliar a los beneficiarios al partido político en el poder, puesto que para aparecer en la lista de los agraciados, debes de mostrar una contraseña mediante la cual el receptor de los documentos tiene la instrucción de pasar sus datos sin ninguna restricción.

Por otro lado, sin importarle a la alcaldesa poner en entredicho la palabra del presidente de la Republica Andrés Lopez Obrador, aquel comerciante que desgraciadamente no cuenta con algún enlace político perteneciente al partido de la 4T, le inventan cualquier pretexto para ser rechazado, así es como los operadores al estilo puramente gansteril de Nancy Gómez, que están a la entrada del palacio municipal cumplen dos funciones, por un lado adquieren la documentación que seguramente servirá en las elecciones del 2021 y por el otro lado, le roban el 10% a dueños de pequeños negocios que por necesidad acuden a adquirir el préstamo.



Cabe destacar que no todos los comerciantes acuden al palacio municipal, puesto que muchos de ellos son atendidos en las oficinas del suegro de la alcaldesa Samuel Ríos, quien desafortunadamente hace y desase a su antojo al interior del gobierno municipal, debido a que asegura que será el próximo presidente municipal de Chicoloapan.

A más de un año de gobierno, es necesario que los habitantes tengan resultados y que el ayuntamiento proporcione los instrumentos necesarios para enfrentar la grave situación en la que se encuentran miles de familiares de la localidad, es justo que la descarada presidenta municipal deje de burlarse de quienes no tienen ni para comprar los alimentos del día.

Los afectados quienes para no tener posibles represalias con los incondicionales de la alcaldesa, piden la intervención del propio presidente AMLO, así como de las Secretaria de Bienestar para que investigue porque la administración que encabeza la morenista Nancy Gómez Vargas, está condicionando los apoyos destinados para comerciantes en pequeño, apuntaron