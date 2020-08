Nancy Gómez, presidenta de San Vicente Chicoloapan

Gran avalancha, así están resultando la serie de declaraciones de Emilio Lozaya, que arrastrarán a muchos políticos quienes, con impunidad, y posiblemente burlándose del pueblo mexicano del asignaron muchos millones de pesos a sus cuentas bancarias, adquirieron lujosas propiedades, conforme avanzan las declaraciones de Lozaya, salen nombres de ladrones de cuello blanco, quienes antaño se sentían intocables, destacando entre la manada de ’cuatreros’, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luís Videgaray, Osorio Chong, sin dudarlo, serán señalados más políticos que tienen ocultos cuantiosos millones de pesos, y hasta de dólares, producto del saqueo que realizaron cuando se desempeñaron como funcionarios del gobierno en su tiempo: seguro, estos saqueadores de las fortunas, patrimonio del pueblo de México, son hijos de probeta…pero bueno, la pregunta… se les aplicara el peso de la ley, o todo quedara en Circo maroma y teatro.



7,200… no es el número de un billete de lotería, mucho menos adivinanza, son la cantidad de millones de pesos que próximamente recibirán un grupo de lacras, incrustados en el Instituto Nacional Electoral INE, y líderes de partidos políticos, para ’gastarlos’, en la próxima campaña política electoral del 2021…En tanto, la manada de vividores se frotan las manos para recibir la millonada, el pueblo mexicano tiene que pagar millonarios intereses por la deuda pública histórica de 11 billones de pesos, heredada por los expresidentes Vicente Fox, y Felipe Calderón.



Municipio de Ecatepec, calificado como la jurisdicción más grande de México, con problemas sociales y delictivos de acuerdo a su extensión territorial, actualmente gobernado por Fernando Vil…chis Contreras, integrantes del Congreso mexiquense proponen dividirlo, y fundar un ayuntamiento más…la misma acción deberían realizar con el Estado de México, seccionarlo en dos, tomando en cuenta que cuanto gobernador a llegado a la entidad mexiquense, más se han ocupado en otorgar beneficios al territorio integrado por el Valle Toluca, que al denominado Valle de México, poblaciones de este lado solo han recibido migajas de todo gobernador, sentado ’en la grande’ de Toluca.



Nancy Gómez, presidenta de San Vicente Chicoloapan, de extracción morenista, es señalada por la población como nefasta, dicen no ha realizado, obra de beneficio social que valga la pena mencionar, se ocupó principalmente por derramar el presupuesto financiero municipal, en pago de estratosféricos salarios a sus parientes que se desempeñan como directores en diversas áreas municipales.



CHIMALHUACÁN, municipio gobernado por el antorchista Jesús Tolentino Román Bojórquez, cuenta con un Hospital denominado 90, es dirigido por el Dr. Carlos Rivera Valverde, a quien familiares de enfermos acusaron de obligar a pacientes dormir en el piso, señalamiento negado rotundamente. Sin embargo, quien esto redacto, ha constatado, la manera tan inhumana, y déspota que personal de ese nosocomio trata a familiares de aquejados, quienes por la gravedad de su familiar se ven en la necesidad de descansar acostados en banqueta y jardineras del dispensario, en tanto le entregan a su familiar, o bien están en espera de consulta.

De acuerdo a investigación de personal comisionado en la Unidad de Inteligencia Federal, quien fungiera como Cardenal de la iglesia católica Norberto Rivera, resulto ser propietario de 18 gasolineras las cuales supuestamente las surtía con energético proveniente de huachicoleros, pero y…



Al fin, Maribel Cervantes Guerrero, fue destituida de la Dirección de Seguridad Pública del Estado de México, en su lugar llega, Benito Rojo García, policía con gran experiencia en materia de seguridad, policial, desafortunadamente con no buen historial…por lo pronto Maribel Cervantes se ausenta, sin que autoridad alguna la llame a rendir cuentas de los entres económicos que exigía a sus altos mandos, quienes pretextaban por eso salían a ’ponerle al atraco ciudadano.



Causa tristeza, enterarse del fallecimiento de amigos, y seres queridos que por causa del Coronavirus hayan muerto, pero desafortunadamente ante esta gran pandemia del Covid-19 no los ciudadanos comunes, no podemos hacer nada, compañeros de profesión, se adelantaron, servidores públicos, y líderes, igualmente. El más reciente, Armando Corona Rivera, ex alcalde del municipio de Ixtapaluca. Acérrimo enemigo de la destacada antorchista Maricela Serrano Hernández, actual alcaldesa de Ixtapaluca…entre estos personajes de la política Ixtapaluquense, llegaron a odiarse a muerte, descanse en paz el amigo Armando Corona, para posible entusiasmo de Maricela Serrano.



(El enemigo para avanzar en la vida es el ego, porque el ego mata sin que nos demos cuenta…Nunca sabemos lo que podrá pasar en la vida, por eso vive cada día al máximo