Nanoparticulas contra el coronavirus

Las investigaciones acerca del coronavirus no se centran solamente en lograr desarrollar la mejor vacuna posible para evitar el contagio. Considérese que las diferentes ya aplicadas en varias partes del mundo, así sean la de Pfizer, AstraZeneca, BioCansino o Sputnik V, su autorización para aplicarse en estos momentos como de carácter urgente.

Es decir que aún no han sido aprobadas definitivamente, debido a que requieren perfeccionar sus fórmulas para conocer con mayor exactitud cuánto durará su efectividad en el organismo de las personas, saber en cuánto tiempo debería aplicarse un refuerzo y por cuántas veces a fin de considerar que ya no provocará mayores afectaciones.

También se trabaja para desarrollar formas para evitar contagios. Por ejemplo, un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España logró obtener un material constituido por nano partículas de cobre, capaz de eliminar e inhibir las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, y bloquea su propagación.

Este material ya ha sido protegido mediante una patente y sería aplicable en el recubrimiento de mascarillas quirúrgicas, en tejidos de protección de uso hospitalario, incluso en recubrimiento de superficies de contacto, como barandillas o tubos del transporte público; ahora los investigadores estudian su desarrollo industrial para llevarlo al mercado.

Pero también en nuestro país, científicos nacionales desarrollan importantes investigaciones para poder desarrollar tratamientos médicos para atender y buscar revertir la enfermedad a quienes ya han sido contagiados

Por ejemplo la UNAM informó que en la Universidad de Harvard (UH) probarán una estrategia implementada por especialistas mexicanos en medicina, biología y matemáticas, diseñada y utilizada hasta ahora con éxito para atender a pacientes con covid-19, mediante la mezcla de los esteroides prednisona o prednisolona, fármacos conocidos desde la década de 1950, y ciclosporina A, un medicamento descubierto en la década de 1970.

El científico Sigifredo Pedraza Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, reveló que la mezcla formará parte de un trabajo multicéntrico de Ari Moskowitz, profesor asistente de Medicina del Centro Médico Beth Israel Deaconess de la UH.

Es una lástima que ni el gobierno federal ni el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología respalden la investigación científica y prefieran canalizar recursos a obras faraónicas, que no garantizan efectividad, en lugar de apoyar el desarrollo científico que requiere nuestro país.