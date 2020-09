Napoleón Gómez Urrutia anuncia que se va a legislar para otorgar un salario especial a los trabajadores afectados por la pandemia de COVID 19

+Los trabajadores requieren salario de emergencia



QUADRATIN MEXICO



CIUDAD DE MEXICO .- Los trabajadores del país requieren de apoyos especiales para atenuar los problemas que ha generado la crisis de la pandemia de COVID-19, por ello durante el periodo de sesiones de la cámara de Senadores se propondrá legislar sobre un salario extraordinario y un seguro de desempleo, señaló el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia.



El dirigente sindical destacó que es necesario atenuar la situación por loa que pasan miles de trabajadores, pues hay que tomar en cuenta que el tema de la pandemia va para largo, va a durar muchos meses más y no se le ve solución en el corto plazo.



En redes sociales en donde hizo declaraciones, el dirigente del Sindicato Minero, minimizó la desaparición de la subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, al comentar que esta decisión se efectuó por cuestiones de austeridad y no causará alguna merma a la industria minera del país, puesto que las facultades serán asumidas por la propia dependencia.



Manifestó también que es necesario atender el tema del outsourcing, pues también afecta a u7n número importante de trabajadores y es necesario regularlo.



Más adelante señaló también que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respetará la decisión que tomen los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos sobre las indemnizaciones ofrecidas o mantener su demanda de rescatar los cuerpos de los 65 mineros, que podría tardar ocho años en completarse.



’La que ellas tomen, las seguiremos apoyando, si es el rescate o no. Pero, algunas han dicho dentro de cuatro u ocho años que esté resuelto ‘a lo mejor este gobierno ya terminó y quizá, algunas vamos estar muertos también’.



’Se les hace muy largo, pero es difícil conciliar tantos criterios, por eso hemos dejado que los discutan, lo analicen y regresar el día 14 de septiembre a una nueva reunión, espero que ya tengan una resolución, cualquiera que esta sea’, señaló.



Calificó como ’exagerado’ el costo de mil 700 millones que se planteó la empresa Grupo México, propietaria de la concesión, para rescatar a los mineros. Gómez Urrutia estimó que este rescate podría tener un costo de entre 5 y 8 millones de pesos, pues recordó que, desde el principio, la empresa no quiso llevar a cabo la recuperación de los cuerpos y ahora, opta por una negociación.



Acusó a la empresa de pretender seguir explotando esa mina, que es considerada como la más rica de la región en extracción de carbón. El senador de Morena reiteró que el gobierno y el Sindicato Minero serán respetuosos de lo que resuelvan las esposas y familiares de los mineros atrapados.



El Sindicato Minero también será respetuoso de la decisión de los familiares, sostuvo Gómez Urrutia. Cabe señalar que el lunes pasado el presidente señaló que el monto de la indemnización, en caso de ser aceptada, sería de 3 millones 700 mil pesos por cada minero, aunque no se dijo si será pagado con el dinero de todos los mexicanos o9 de la empresa propietaria de la mina que es Grupo México….



INVERTIR EN ALIMENTACION, SALUD, EDUCACION Y BIENESTAR ES LO MEJOR PARA GARANTAIZAR DESARROLLO: SNTISSSTE



Como Organización Sindical coincidimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en que invertir en la población en alimentación, salud, educación y bienestar es lo mejor para garantizar el desarrollo, según el anuncio hecho en su segundo informe de gobierno.



Así lo manifestó el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, Presidente del CEN del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, durante la Jornada del SNTISSSTE ’Los Adultos Mayores en la Nueva Normalidad por COVID-19’, que se transmitió vía streaming desde la sede nacional.



El dirigente dijo que los trabajadores de la Institución más noble del Estado Mexicano, el ISSSTE, manifiestan su respaldo al Presidente de la República para continuar colaborando en la transformación del Instituto y del país.



El licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, durante la ceremonia de clausura de los cursos de enfermería del ciclo escolar 2018-2020 de la Unidad de Profesionalización (UP) y Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE (ENEI), hizo un especial reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los 358 egresados de las 32 sedes en todo el país, que se graduaron al culminar sus estudios pos técnicos, maestrías, licenciaturas y doctorados.



Dijo que estas acciones permiten profesionalizar y elevar la calidad de los servicios que brinda el Instituto, al poner en práctica sus conocimientos adquiridos y aseguró que solicitará que el personal de enfermería que haya concluido su actividad académica ocupe el puesto que corresponda a sus estudios y el Instituto les retribuya con un sueldo de acuerdo a su preparación.



Reconoció el apoyo que siempre ha brindado el Director General del ISSSTE a los trabajadores de la Institución, a quien también le pidió que con la próxima inauguración de los nuevos hospitales bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) en Villahermosa, Tabasco; Tepic, Nayarit; y Tláhuac, en la Ciudad de México, se fortalezca a la ENEI otorgando los permisos tanto a los alumnos, coordinadoras y docentes, quienes además de desempeñar sus actividades encomendadas apoyan en la formación académica de sus compañeros.



Destacó que cuando se trabaja en equipo se pueden alcanzar los objetivos institucionales, sin perder de vista los objetivos y calidad de vida de sus trabajadores.



Por su parte, el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, Director General del ISSSTE, al clausurar vía streaming el ciclo escolar, manifestó que en el 60 aniversario del Instituto se necesita retomar y profundizar, tras la pausa causada por la emergencia sanitaria, la transformación de la Institución a la que convocó el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.



Anunció que en el mediano plazo se reforzarán las acciones de capacitación tanto en temas técnicos como en aspectos vinculados con la atención y el trato a la derechohabiencia, porque se requiere desarrollar al máximo el principal activo institucional, el recurso humano, para que desempeñen sus funciones en forma más adecuada, oportuna y eficaz, ofrecer una calidad sin dispendios ni carencias, que permita al Instituto dar un buen servicio y cuidar las finanzas, aspectos esenciales para dar tranquilidad a los derechohabientes y viabilidad a la institución en el largo plazo.



La doctora María Guadalupe Jara Saldaña, Directora de la ENEI, señaló que el mundo está pasando por una terrible experiencia con la pandemia que exige que el personal de salud ponga todo de su parte para atender a la población, sin dejar ….



EL CENTRO LABORAL NO LLEGA A QUITAR NI A PONER LÍDERES SINDICALES: ALFREDO DOMINGUEZ MARRUFO



El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no es un organismo que viene a poner o a quitar a ningún líder sindical, esa es responsabilidad de los trabajadores, afirmó el director general del organismo, Alfredo Domínguez Marrufo.



Al participar en la videconferencia sobre el Centro Laboral, organizada por la Secretaría del Trabajo del Estado de México, Domínguez Marrufo destacó que la institución viene a garantizar que se tomen decisiones con todas las reglas de la ley y que se cumplan con todas las garantías para que los trabajadores voten en plena libertad.



En presencia de los liderazgos laborales de la entidad, el director general del Centro Laboral subrayó que ’no estamos por la línea de causar malestares, sino del diálogo y la concertación, vamos a rescatar todas las buenas prácticas de diálogo y concertación que existen hoy entre los factores de producción.



’Tengo la mano tendida y las puertas abiertas. Estaremos atentos a las inquietudes, las críticas y observaciones que nos hagan’, ofreció a los representantes sindicales participantes en la reunión, a quienes recordó que el Centro Laboral también debe considerar, por ley, los diagnósticos propuestas y recomendaciones que realice el Comité Nacional de Concertación y Productividad, donde están empleadores, sindicatos y organismos académicos, para mejorar sus procesos de conciliación y operación.



Domínguez Marrufo expuso también a los líderes sindicales la necesidad de avanzar en la legitimación de los Contratos Colectivos, cuya fecha de término para realizar este trámite es el 1 de mayo de 2023, por lo que ’conviene que ya nos pongamos de acuerdo con empleadores y trabajadores y revisemos si los contratos están siendo asumidos y aceptados por la mayoría de los trabajadores’.



El gran reto que tenemos como Centro Laboral, afirmó, es cumplir con que los contratos colectivos existentes estén legitimados y los que no estén pasen por este procedimiento, pero que todo esto no sea motivo para causar inestabilidad a las empresas, ni inestabilidad en los propios sindicatos.



Finalmente, destacó que a la nueva autoridad laboral le interesa un sindicalismo autentico, representativo, legítimo y con responsabilidad, donde se garantice que se conozcan estatutos y contratos colectivos, para que los trabajadores participen y se involucren y se tengan sindicatos mucho más legitimados para ir a negociar con sus empleadores.



En la reunión estuvieron presentes Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Martha Hilda González Calderón, secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado de México, y los liderazgos de los diferentes sindicatos, centrales y federaciones de trabajadores de la entidad. …



